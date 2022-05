Experiência com Deus foi tema de missa na sede de O Liberal

A tradicional missa realizada nas dependências do jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, em Belém, encheu de fé o coração dos fiéis na manhã deste domingo (29). Dezenas de pessoas estiveram presentes no encontro, que sempre acontece no hall do prédio.

O principal tema abordado pelo padre Cláudio Pighin foi a obediência, o perdão e a experiência pessoal com Jesus Cristo. “Temos que pedir perdão quando duvidarmos da ação de Deus e da presença dele nas nossas vidas. Devemos seguir e obedecer a Ele, mas também agradecer. Os apóstolos não entendiam bem as coisas, mas eles obedeciam”, afirma.

Buscar um encontro verdadeiro com Deus é algo que deve ser feito por quem quer seguir Jesus, na opinião do padre. Cláudio Pighin diz que muitas pessoas seguem o cristianismo apenas por aparências e, embora falem de Deus, não o conhecem.

“Não têm experiência com Deus, e sem uma experiência da ação do Espírito Santo na nossa vida teremos dificuldade de ter experiência de Deus conosco, seremos somente papagaios, que só falam, mas não o encontram. Temos que buscar um encontro com Ele, com a ajuda do Espírito Santo, para saber testemunhar”.

A missa é organizada semanalmente, na sede de O Liberal, que abre as portas das dependências do prédio para a realização do encontro dominical. A celebração ocorre das 11h às 12h, aos domingos, ou às terças, a partir das 15h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.