Expectativa é de aumento de 30% de movimento no Terminal Rodoviário de Belém, em julho

O mês de julho está se aproximando e de acordo com a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) a expectativa de embarque e desembarque no Terminal Rodoviário de Belém é de aumento de 30% com base nos dados de 2023. O quarto final de semana do mês de julho tem previsão de ter o maior movimento. Durante todo o mês, a estimativa geral de passageiros embarcados é de aproximadamente 151.200 e 75.600 desembarques, já a média diária é de 3.800 passageiros.

A Sinart fez um levantamento prévio e avaliou que o primeiro e o terceiro final de semana serão os de menor número de embarque e desembarque. Para o primeiro final de semana, a estimativa de embarque é de 14.243 e 4.748 de desembarque. No terceiro é de 11.970 no embarque e 5.985 de desembarque. O segundo, o quarto e o quinto final de semana serão os de maior movimento, sendo o quarto com maior número. A estimativa é de 20.031 no embarque e 6.677 no desembarque.

A Sinart também fez o levantamento quanto aos destinos mais procurados dentro do estado. Mosqueiro, Salinas, Bragança e Marudá estão entre os mais procurados. E para fora do estado estão São Luiz, Fortaleza e Recife.

Os destinos mais procurados para dentro do Estado são:

• Mosqueiro;

• Salinas.

• Bragança;

• Marudá;

• Colares e

• Vigia.

E para fora do Estado são:

• São Luis;

• Fortaleza;

• Recife;

• Natal;

• Rio de Janeiro.