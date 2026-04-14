Exército celebra 378 anos com programação especial e atividades abertas ao público em Belém

O Comando Militar do Norte (CMN) realiza, ao longo desta semana, uma programação especial em comemoração aos 378 anos do Exército Brasileiro, com atividades institucionais, educativas e solidárias em Belém.

A principal solenidade ocorre nesta quinta-feira (16), com a Formatura do Dia do Exército no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), a partir das 19h30. O evento reunirá mais de 600 militares e contará com a entrega de medalhas e diplomas a cerca de 80 autoridades, personalidades e integrantes da Força, em reconhecimento ao apoio prestado às atividades do Exército na Amazônia Oriental.

No próximo sábado (18) e domingo (19), a programação segue com uma proposta interativa no Bosque Rodrigues Alves, onde o público poderá participar de uma trilha de imersão na selva. A ação será conduzida pelo 8º Batalhão de Manutenção de Selva e vai apresentar técnicas de sobrevivência, como montagem de abrigos, formas de obtenção e tratamento de água, além da identificação de alimentos vegetais comestíveis.

Encerrando a agenda, o CMN promove uma campanha de doação de sangue aberta à população, reforçando o compromisso social da instituição. A ação será realizada no dia 22 deste mês, no Hemocentro Belém, e no dia 23, no 2º BIS.

As comemorações fazem referência ao dia 19 de abril de 1648, data da Batalha dos Guararapes, considerada o marco histórico de origem do Exército Brasileiro.

Serviço:

• Formatura Militar: 16 de abril (quinta-feira), às 19h30, no 2º BIS (Av. Almirante Barroso).

• Exposição de Selva: 18 e 19 de abril (sábado e domingo), no Bosque Rodrigues Alves.

• Doação de Sangue: 22 de abril no Hemocentro e 23 de abril no 2º BIS.