Exercício de explosão simulada testa ações integradas de segurança em Belém nesta terça-feira

Com a proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro, em Belém, as forças de segurança pública da capital participam, nesta terça-feira (28), de um exercício simulado de explosão seguida de incêndio com múltiplas vítimas. Será ás 9h, no Shopping Grão-Pará, localizado na avenida Centenário. A ação interagências é uma iniciativa do Comando Militar do Norte (CMN), em parceria com o shopping, que participará da simulação com brigadistas e funcionários da equipe de segurança do estabelecimento.

O treinamento tem como objetivo demonstrar a capacidade de resposta integrada dos órgãos de segurança em situações de emergência durante o evento internacional. A simulação será realizada nas áreas interna e externa do shopping, sem a presença do público.

O exercício contará com a participação do Exército Brasileiro, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Polícia Militar do Pará, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Polícia Civil, Polícia Científica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel), Defesa Civil e Cruz Vermelha.

O treinamento busca testar a prontidão e a capacidade operacional das forças envolvidas, especialmente dos militares que integram o Comando Operacional Conjunto Marajoara — estrutura criada pelo Ministério da Defesa para coordenar a atuação das Forças Armadas durante a COP 30. O local foi escolhido por ser um ponto estratégico de circulação durante o evento e por estar próximo das zonas oficiais da conferência, no Parque da Cidade.

Trabalho integrado

A demonstração envolverá a integração de equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), coordenação de meios para transporte de feridos e combate a incêndios. Durante o exercício, o CMN atuará com militares, viaturas de combate a incêndio e aeronaves para o transporte de feridos.

Já o Samu atuará na proteção e controle de zonas isoladas para resgate, classificação do estado de saúde e atendimento das vítimas, além do apoio com macas, rádios e viaturas.

A Defesa Civil Municipal será responsável pela avaliação da vulnerabilidade das vítimas e pela coordenação geral da atividade. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuará com viaturas de combate a incêndio, além de realizar ações de busca e salvamento.

Para a administração do shopping, a simulação é uma forma de testar os protocolos de resposta a crises, considerando que as equipes do local são responsáveis pelo primeiro atendimento em situações críticas. O Shopping Grão-Pará recebe diariamente entre 5 mil e 30 mil pessoas, número que deve aumentar significativamente durante a COP 30.