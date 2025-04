Exagerou no chocolate? Veja o que fazer para desintoxicar depois da Páscoa

A Páscoa é uma data cheia de significado — e também de diversas delícias. Entre ovos de chocolate, almoços caprichados e sobremesas irresistíveis, é comum exagerar na alimentação. O ideal é limitar o consumo a até 30 gramas por dia, o que equivale a cerca de quatro quadradinhos de uma barra tradicional. Porém, após o consumo de chocolate, o corpo pode reagir com inchaço, indisposição e sensação de peso. Isso geralmente ocorre devido à ingestão excessiva de alimentos ricos em açúcar, gordura e calorias, como doces e refeições pesadas típicas das comemorações.

A boa notícia é que uma rotina mais leve, com alimentos naturais, pode ajudar a desintoxicar o organismo e recuperar o bem-estar. Para a nutricionista Isabelle Basile, o primeiro passo é se hidratar e ativar o fígado.

“Aumentar o consumo de água com limão em jejum, que estimula a bile e o fígado, é um bom começo. Podemos apostar também no uso de chás drenantes ou protetores hepáticos, como dente-de-leão, alcachofra, hibisco, cavalinha ou boldo, em doses de 1 a 2 xícaras por dia. Outra forma de desintoxicar é usar água morna com raspagem da língua em jejum para ativar a desintoxicação matinal”, explicou a nutricionista.

Como aliviar os sintomas desconfortáveis?

Para se sentir melhor após exagerar na Páscoa, é recomendável comer devagar nas refeições, mastigando bem os alimentos para reduzir a sensação de estômago pesado e as náuseas. Também é importante evitar alimentos muito gordurosos ou picantes, dando preferência aos mais leves.

“Reforçar o intestino e o fígado com a alimentação é indispensável para o alívio da sensação de peso no corpo. É importante priorizar alimentos com fibras e compostos sulfurados, como brócolis, couve, rúcula, alho, cebola e repolho. Usar linhaça ou chia hidratada pela manhã também auxilia a desinflamar e regular o intestino.”

A especialista alerta ainda que é necessário evitar embutidos, alimentos refinados e o álcool por pelo menos três dias seguidos: “Comer mais alimentos amargos ou picantes leves ajuda a dessensibilizar o paladar para o doce. Outras opções são rúcula, agrião, gengibre e pimenta, que ativam o fígado e a circulação sanguínea. Por fim, fazer um jejum de 18 horas, começando no jantar e indo até a hora do almoço no dia seguinte, também pode ajudar o fígado a se recuperar após as festas”, finalizou.

Se os sintomas persistirem, é indicado procurar um médico para garantir que não se trata de um quadro mais grave. Desconfortos abdominais, náuseas e indisposição são comuns após exageros com chocolate, mas não devem se prolongar por muitos dias.

Descanso e atividades leves

Para uma desintoxicação completa após o feriado prolongado, a nutricionista recomenda manter o corpo em movimento, aliado ao descanso. Realizar atividades físicas leves, como caminhadas, alongamentos ou ioga, ajuda a ativar a circulação linfática — além, é claro, de dormir bem, permitindo que o fígado funcione em seu pico, geralmente entre 1h e 3h da madrugada.

A especialista ressalta ainda que o consumo exagerado de açúcar e gordura pode ser prejudicial à saúde:

“O consumo excessivo de chocolate pode causar diarreia, náuseas, refluxo e dores estomacais, especialmente em crianças. Além disso, pode haver aumento do colesterol e dos triglicerídeos, já que o chocolate, especialmente os mais doces, contém grandes quantidades de açúcar e gordura, o que eleva os níveis de colesterol ruim (LDL) e triglicerídeos no sangue.”

Aposte no equilíbrio

Moderação é fundamental. A especialista recomenda limitar o consumo de açúcar e estar atento às crianças, controlando a quantidade de doces oferecidos e evitando excessos que possam causar desconfortos gastrointestinais e outros problemas de saúde.

É importante lembrar: aproveitar as delícias dos feriados é possível — desde que com equilíbrio e moderação. Manter hábitos saudáveis durante esse período contribui para o bem-estar e evita complicações futuras.

Confira 6 dicas para desintoxicar do chocolate após o feriado prolongado:

Beba muita água

Aposte em uma alimentação leve e rica em fibras

Tome chás detox com moderação

Faça exercícios físicos leves

Durma bem

Evite açúcar por alguns dias

Fonte: Nutricionista Isabelle Basile