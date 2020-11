Ex-policial é condenado a 112 anos de reclusão

O ex-policial Oscar Ferreira Alves Filho foi condenado, em julgamento encerrado na noite desta segunda-feira (23), no Tribunal do Júri, a 112 anos de reclusão (homicídios qualificados e tentativas) e 12 anos de detenção (por porte ilegal de munição). Essas penas deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado no Sistema Penitenciário do Pará.

Por ter comparecido aos chamados da Justiça, o réu vai ficar em poder recorrer em liberdade da sentença, com monitoramento eletrônico e comparecimento ao Poder Judiciário.

Oscar Alves Filho, de 33 anos de idade, atuava como soldado da Polícia Militar do Pará. Ele foi acusado de assassinar duas pesssoas e ferir outras nove em 17 de abril de 2006. Ele responde por homicídio qualificado contra Roberto Rodrigues dos Santos e Rodrigo Lopes da Silva, ambos de 19 anos. Responde ainda por tentativa de homicídio contra outras nove pessoas. O crime ocorreu na madrugada no bairro do Telégrafo, em Belém, e o policial chegou a ser preso no mesmo dia.

A sessão no Tribunal do Júri foi conduzida pelo juiz Edmar Silva Pereira.

O crime gerou revolta na época. Informações do caso são de que Oscar saiu armado de uma pistola na madrugada e disparou contra jovens, e em seguida passou a atirar em transeuntes.