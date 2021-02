Eventos religiosos terão formatos diferentes, diz Arquidiocese

Os eventos de cunho religioso realizados durante o perído do carnaval, em Belém e em outras cidades paraenses, terão este ano formatos diferentes, em virtuda da pandemia da covid-19. A Arquidiocese de Belém informou nesta terça-feira (9), que por causa das recomendações de prevenção à covid-19, o Carnaval com Cristo 2021, programação da instituição nesta época do ano, será online. A programação contará com missa, Adoração ao Santíssimo, orações, palestras e louvor organizados pelas paróquias, Movimentos e Novas Comunidades com transmissão pelas redes sociais.

Já estão confirmados os eventos: "Enchei-vos", da Renovação Carismática Católica (RCCBelém), de 11 a 16, a partir das 15h, nas oito Regiões Episcopais da Arquidiocese. Transmissão pelo: Facebook e Youtube; "Alegrai-vos no Senhor", da Comunidade Shalom, em 13 e 14 deste mês, a partir das 9h. Transmissão pelo Facebook.

"Renovai-vos", da Comunidade Maíra, de 14 a 16 deste mês, a partir das 9h. Transmissão pelo Facebook.

"Neste ano, a fim de evitar as aglomerações, faremos 8 momentos com tempo reduzido e seguindo a mesma temática que todo o movimento da RCC usará no Brasil, declara Joselene Nunes, presidente a RCCBelém. "O tema central desse ano é "Coragem, eu venci o mundo", tem a inspiração no Evangelho de João 16,33, que nos encoraja a vencer as dificuldades que estamos imersos nessa pandemia", arremata.

Evangélicos

O pastor Daniel Rocha, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Belém (OMEBPA), que congrega 200 igrejas em Belém, inclusive, a Assembleia de Deus, Batistas, Quadrangular, Igreja de Cristo e várias comunidades cristãs, informa, nesta terça-feira (9), que "os eventos serão realizados em dois formatos neste ano: retiro espiritual em local específico (chácara, sítio) e como conferência realizada no próprio templo, obedecendo o decreto de utilização de 50% somente".

A previsão de começo dos eventos é para o dia 12 e término no dia 16 deste mês. "Serão tomados todos os cuidados, como o uso de máscaras, álcool, distanciamentos, restrição de quantitativo e outros. Concernente à questão de realização on line em geral, somente algumas igrejas adotarão em sua programação a transmissão simultaneamente ao evento local", ressalta.

O objetivo da programação é aproveitar o feriado para proporcionar aos fiéis a oportunidade de promover a espiritualidade saudável e fortalecer os vínculos cristãos entre a irmandade. Os eventos de maior destaque são a Conferência Angelim e o retiro realizado pela IBMA Igreja Batista da Amazônia (IBMA), com atrações nacionais conhecidas do público evangélico. "Minha orientação a todos os participantes desses eventos presenciais é que respeitem as regras de prevenção e segurança contra o coronavírus; usem o bom senso, sabendo que estamos em um momento delicado em que várias famílias estão em sofrimento pelas perdas, e que este encontro espiritual promova uma consciência solidária. E que seja feito um momento de oração em favor da nossa sociedade brasileira que está vivenciando esse tempo tão difícil", enfatiza.

Espíritas

Em sua 43ª edição, o Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (EIMEP), organizado pela União Espírita Paraense (UEP), anualmente ocorre no período do Carnaval, e, este ano, ganha forma virtual. De 14 a 16 deste mês e com o tema “Jesus, a conexão de amor”, o evento visa a oportunizar à família um espaço de convivência fraterna, para abordagem dos ensinamentos de Jesus Cristo à luz da Doutrina Espírita e o fortalecimento do Movimento no Pará.

Para isso, será aproveitado o conhecimento adquirido pelos dirigentes e membros de casas espíritas, na pandemia, para o uso de tecnologias para ambientes virtuais, a fim de funcionarem salas temáticas. A cada dia de evento, foram ofertados três subtemas, que condizem com o tema central do encontro e ao fim de cada dia, haverá a culminância, que será aberta a todos os inscritos. O EIMEP Criança envolverá, no dia 13, o público de 3 a 11 anos, sendo cada criança acompanhada por um familiar. “Os trabalhadores precisam se reinventar e se adequar a essas novas linguagens, e é um meio de dar uma resposta ao Movimento Espírita, para esse novo formato de estudo e vivência que se faz muito necessário e oportuno”, afirma Paulo Rabelo, 3º vice-presidente da UEP.