Evento realiza o '1° Desfile de Moda Afroamazônica Plantando um Baobá', em Belém

No próximo domingo (19), a Prefeitura de Belém realiza o 1° Desfile Infantil de Moda Afroamazônica Plantando um Baobá, das 10h às 15h, no Quilombo da República, localizado na Praça da República. O evento será gratuito e conta com apoio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), além das Coordenadorias Antirracista (Coant) e Comunicação Social (Comus).

A coleção é da marca de moda Fogoyó e segue o tema "Erê", que quer dizer criança em Yorubá. A proposta é dar representatividade para crianças no campo da moda. Além do desfile, a programação também conta com a apresentação da banda Fogoyó e DJ, além de promover atividades lúdicas como o plantio de mudas de Baobá, árvore africana que vive até dois mil anos.

O projeto marca a volta do funcionamento do Quilombo da República, banca de artesanato que foi invadida no dia 8 de abril e sofreu danos materiais, com perda de 70% dos produtos. O espaço é organizada pelo empreendimento "Pretas Paridas de Amazônia" e coordenado pelo Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

Marcas que estarão presentes no desfile:

Akoma - Silvia Barbosa

África Vestes - Geraldine Fadairo

Afrocabeleira - Bianca Alves

Amor tecido - Maria Luiza

Beleza Negra Arte e Estilo - Joyce Farias

Eulauea - Laura Loysy

Faca Amolada - Elis Tarcila

Fogoyó - Vanessa Mendonça

Folha Por Folha - Fernanda Monteiro

Laço da Marinheira - Samily Maria

Li Divino - Eliana Divino

Muiraquitrança - Nathy Reis

Personalizados Baía - Carla Baía

Prosa Ervas - Luanda Mulambo

Raio de Sol - Bruna Raiol

Sarah Arcangela Fotos - Arcangela onça

Tinta Preta - Mina Ribeirinha

Serviço:

1° Desfile Infantil de Moda Afroamazônica Plantando um Baobá

Programação:

9h - Abertura - apresentação Samily Maré Cheia Feira criativa com o Coletivo Pretas Paridas de Amazônia

9h30 - DJ

10h - Plantio do Baobá

10h45 - Desfile infantil afro-amazônico

11h15 - Performance Luanda Mulambo

11h30 - Exibição do vídeo Arte do Ponto a Encruza

11h45 - Performance Fernanda Mendonça

12h30 - Banda Fogoyó

13h30 - Performance Carla Baía

14h00 - Intervenção poética Edson Junior

14h15 - Exibição do vídeo Arte LiteraCura Narrativas Periféricas

15h - Encerramento.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)