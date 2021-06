Evento promove arrecadação de alimentos para instituições beneficentes de Belém

A 2ª Viradinha Sustentável, projeto em parceria com o Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (Iris), que desenvolve ações para o bem-estar de diversas comunidades no país, irá promover a arrecadação de alimentos para entidades beneficentes de Belém nos dias 26 e 27 de junho, no Boulevard Shopping.

O evento promovido para o público de adultos e crianças visa falar de sustentabilidade de forma lúdica e divertida, ajudando com doação de alimentos não perecíveis quem mais precisa durante este período de pandemia do novo coronavírus. A contribuição deve ser feita no Espaço Cliente do empreendimento, localizado no 2º piso, sempre das 10h às 22h. A cada 1kg de alimento não perecível recebido, o Boulevard doará mais um.

Programação

No sábado (26), serão oferecidas às oficinas Plantando o Futuro e Flor Mágica. Além da contação de histórias para o público infantil. Já no domingo (27), serão ministradas diversas oficinas de diferentes temáticas.

Serviço:

2º Viradinha Sustentável do Boulevard Shopping

Data: 26 e 27 de junho

Local: Casa Natural, no 1º piso do Boulevard Shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, nº 776

Inscrições: As inscrições ocorrem no Espaço cliente, localizado no 2º piso, a partir da doação de 1kg de alimento não perecível.