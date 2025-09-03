Evento no Mangal das Garças terá alimentação de tartarugas e atividades com fauna neste domingo (7)

Neste domingo (7), uma programação especial em comemoração ao Dia do Biólogo e ao Dia do Veterinário, datas celebradas no mês de setembro, será realizada no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. Na ocasião, os visitantes poderão conhecer de perto o trabalho dos profissionais no cuidado com a fauna e flora, e também participar de atividades como: alimentação de tartarugas, passeio com aves de rapina, Ecozoo e Ecoarte. A programação é gratuita e inicia às 9h. Um dos destaques será a apresentação de um animal surpresa, que nasceu recentemente.

A manhã iniciará com a saída das aves de rapina a partir das 9h. A equipe técnica do Parque levará o Apuí, Gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis); a Nairobi, Corujinha-do-mato (Megascops choliba); a Clocktilde, Corujinha-relógio (Megascops usta); e o Albinha, Gaviãozinho (Gampsonyx swainsonii), para um passeio pelas redondezas da Reserva José Márcio Ayres (Borboletário) e do anfiteatro.

Logo após o momento com os rapinantes, a programação será Borboletário, às 9h30, com a soltura de borboletas. O ingresso para o Borboletário custa R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia-entrada), e deve ser adquirido previamente na bilheteria.

Em parceria com a Liga Acadêmica Forense de Medicina Veterinária (LaForVet), o Parque realizará um EcoZoo. Começando às 10h, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto a Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus), chamada de Elsa, e o Tucano-toco (Ramphastos toco), denominado pelo próprio público do Mangal de Tucupi. Além disso, um bichinho surpresa, que nasceu recentemente no complexo, será apresentado pela primeira vez aos visitantes que estiverem presentes na programação.

A partir das 10h30, pela primeira vez, as pessoas que participarem da programação poderão alimentar as tartarugas. Com o auxílio do tratador, cada visitante receberá um pouco de comida que deverá ser jogada no lago para os animais. Todos poderão participar deste momento.

Depois de conhecer todos esses animais, às 10h40, a criançada vai poder soltar a criatividade no Ecoarte. Com a oficina de carimbos naturais, preparada pela Oficinas Criativas - Cumbuca, os pequeninos poderão criar seus próprios carimbos em alusão aos bichinhos que presenciaram durante a manhã pelo Mangal.

Serviço

Programação especial em comemoração ao Dia do Biólogo e Dia do Veterinário

Data: 7 de setembro de 2025

Local: Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Horário: 9h00 — Passeio das aves de rapina

9h30 — Soltura de borboletas

10h00 — EcoZoo

10h30 — Alimentação das tartarugas.

10h40 — Oficina Ecoarte: criação de carimbos naturais