Evento incentiva o uso consciente de energia por meio de atividades educativas, em Belém

Durante a programação, os jovens participarão de palestras, jogos, desafios e dinâmicas lúdicas que transformam conceitos técnicos em experiências engajadoras e acessíveis

O Liberal
fonte

Com inscrições abertas até 30 de setembro, a ONEE 2025 tem a meta de alcançar 500 mil alunos de escolas públicas e privadas em todo o país. A edição deste ano tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL, e envolve 48 distribuidoras de energia. (Reprodução)

Belém receberá, nesta quinta-feira (4), de mais uma etapa da Blitz ONEE, uma ação interativa que integra a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), considerada a maior competição estudantil do setor elétrico brasileiro. A mobilização será realizada a partir das 15h, na escola Salesiana do Trabalho, reunindo 250 estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental.

A iniciativa busca estimular o uso consciente da energia por meio de atividades práticas e educativas. Durante a programação, os jovens participarão de palestras, jogos, desafios e dinâmicas lúdicas que transformam conceitos técnicos em experiências engajadoras e acessíveis.

O evento contará com a presença de Agnes Maria de Aragão da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); de Cristina Fernandes Garambone, diretora de comunicação e sustentabilidade da Abradee; e de Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará.

“Na minha visão, a ONEE 2025 é mais que uma ação educativa, ela planta sementes de cidadania energética. Ao transformar o uso eficiente da energia elétrica em conhecimento prático e acessível, essa iniciativa desperta nos jovens a consciência crítica e o protagonismo sustentável que o Brasil precisa para enfrentar os desafios da transição energética”, afirmou Agnes.

Cristina Garambone também destacou o impacto da mobilização. “A Blitz ONEE é uma extensão do propósito da Olimpíada, levar informação de forma acessível e engajadora para os estudantes. Queremos despertar uma nova geração de consumidores conscientes, que entendam seu papel na construção de um futuro mais sustentável”, declarou.

Expansão

Com inscrições abertas até 30 de setembro, a ONEE 2025 tem a meta de alcançar 500 mil alunos de escolas públicas e privadas em todo o país. A edição deste ano tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL, e envolve 48 distribuidoras de energia.

A programação inclui formação de professores, desafios gamificados, provas interativas e a cerimônia nacional de premiação, marcada para 6 de novembro, em Brasília.

Para o presidente da Equatorial Pará, apoiar a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a educação e a sustentabilidade. “Ao engajar crianças e jovens em temas como o uso consciente da energia, contribuímos para a formação de uma geração mais consciente, responsável e preparada para os desafios do futuro”, disse Márcio Caires.

Para mais informações e inscrição, acesse: www.onee.org.br

