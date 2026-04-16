Evento gratuito para crianças com autismo é realizado neste sábado (17) em Belém

Famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão uma programação especial neste sábado (18), em Belém. O evento gratuito “Asas da Acolhida”, irá oferecer uma manhã com experiências inclusivas, além de aproximar o público de serviços e informações importantes. Voltada ao acolhimento, a iniciativa será realizada das 8h às 11h, no hangar do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

O evento reúne atividades voltadas ao estímulo sensorial, interação social e lazer, proporcionando um ambiente adaptado e acolhedor para crianças com TEA e seus familiares. A programação conta com diversas atividades, como sessões de terapia ocupacional com foco lúdico, circuito de aventura com tirolesa, espaço recreativo com brinquedos infláveis e exposição de aeronaves, incluindo avião e helicóptero. Também haverá interação assistida com animais, exposição de equipamentos de segurança e participação de grupos que atuam com famílias atípicas.

Além das atividades recreativas, o momento especial também oferece serviços à população. Entre eles, atendimento informativo voltado a pessoas com deficiência e emissão da carteira estadual de identificação para pessoas com TEA. Haverá ainda distribuição de lanches, pipoca e algodão doce ao público presente.

A ação também busca ampliar a conscientização sobre o autismo e incentivar práticas mais inclusivas, promovendo o respeito às diferenças e o acesso a espaços públicos de forma adequada.

O evento é promovido pelo Graesp em parceria com o Grupo Mundo Azul e conta com a participação de instituições de segurança pública e apoio de diferentes órgãos e iniciativas sociais.

Serviço

Evento: 3ª edição “Asas da Acolhida”

Data: 18 de abril

Horário: 08h às 11h

Local: Hangar do GRAESP - Av. Júlio César, bairro de Val-de-Cans, em Belém.