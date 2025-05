Evento em Belém reúne especialistas para debater riscos psicossociais nas empresas

A exigência de uma postura mais ativa das empresas na proteção à saúde mental de seus colaboradores será tema central de um workshop que acontece em Belém, no dia 21 de maio. Organizado pela Xerfan Advocacia S/S em parceria com a VSafety Consultoria, o evento vai debater a nova NR-1, que impõe diretrizes mais específicas para o enfrentamento de riscos psicossociais dentro das organizações.

Com entrada restrita a convidados, o encontro será realizado em formato presencial com transmissão digital simultânea e estrutura tecnológica de alto padrão. A programação está dividida em três blocos temáticos e um painel interativo de debates, reunindo especialistas das áreas jurídica, de saúde e segurança do trabalho (SST) e gestão de pessoas. O público-alvo inclui executivos, gestores jurídicos e profissionais de SST interessados em se atualizar sobre as mudanças normativas e os caminhos para uma cultura organizacional mais preventiva.

A nova Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entrou em vigor em 2024, passará a ser exigida de forma plena a partir de 2025. A norma redefine as diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), com foco ampliado sobre fatores psicossociais que impactam diretamente a saúde mental dos trabalhadores — como estresse crônico, assédio moral, ansiedade e burnout — especialmente em ambientes corporativos de alta pressão.

Entre os nomes confirmados no workshop estão os consultores Alessandro Rafael e Mário Júnior, da VSafety Consultoria, e a advogada Gabriella Mayumi, da Xerfan Advocacia, que vão conduzir discussões técnicas sobre os fundamentos da NR-1, métodos de avaliação de riscos e estratégias para prevenção de danos psíquicos no ambiente de trabalho.

Para o advogado Roberto Xerfan Jr., sócio-fundador do escritório responsável pelo evento, o momento é estratégico para as empresas que desejam se antecipar às exigências legais e construir uma governança mais sólida em saúde e segurança. “Esse workshop é uma proposta que a Xerfan Advocacia está trazendo para debater a nova NR-1, porque ela exige uma postura mais proativa dos empresários na gestão de riscos ocupacionais, principalmente de ordem psicossocial. Hoje, esses riscos impactam diretamente na saúde dos trabalhadores e a responsabilidade está vindo para a empresa”, afirma. Roberto Xerfan Jr., sócio-fundador do escritório que organiza o evento (Divulgação)

Xerfan Jr. destaca ainda que o objetivo do evento é fomentar o diálogo entre diferentes setores e estimular a troca de boas práticas entre empresas. “Convidamos organizações que fazem parte do nosso círculo de clientes, mas também empresas de fora, com o intuito de promover um ambiente qualificado de discussão sobre as mudanças na legislação e a importância de políticas de prevenção dentro das empresas”, explica.

A expectativa dos organizadores é que o encontro contribua para qualificar o debate sobre compliance trabalhista e apoiar as empresas na construção de ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e alinhados às novas exigências normativas. A iniciativa também reforça a importância de integrar saúde mental e governança corporativa como pilares indissociáveis do mundo do trabalho contemporâneo.