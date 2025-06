‘Agro na COP 30’: encontro sobre o futuro do agronegócio no Pará é realizado em Belém

Com o objetivo de discutir o novo cenário do agronegócio no Estado do Pará e região, Belém irá receber o evento “Agro na COP 30”. O encontro, realizado em 24 de junho, no bairro do Reduto, terá discussões sobre a integração entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A programação inicia às 19h, no Lounge da Xerfan Advocacia, na Tv. Rui Barbosa, 534.

O evento tem o intuito de debater os principais desafios e soluções para o agronegócio no território paraense, em um momento estratégico para o Estado, que será palco da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025. O encontro é uma realização da Xerfan Advocacia, da plataforma Belém Negócios, do Sicredi e do escritório Ulysses Cabette Advogados. Além disso, é exclusivo para convidados e membros da comunidade Belém Negócios que atuam diretamente no setor e deve reunir empresários, autoridades e representantes de instituições ligadas à área do agronegócio.

Avanços

Segundo o advogado Roberto Xerfan, anfitrião do evento, o encontro acontece em um momento oportuno, em que o país discute reformas estruturais importantes, como a reforma tributária e a regularização fundiária. “Estamos reunindo o setor produtivo, juristas, autoridades e empresários para debater práticas que queremos ver implementadas no cenário agropecuário. É uma oportunidade de olhar para frente e buscar caminhos que fortaleçam o setor de forma sustentável”, destaca.

Advogado Roberto Xerfan, que participará do evento 'Agro na Cop 30'. (Foto: Arquivo Pessoal)

O advogado pontuou que, entre os principais temas que estarão em pauta durante os debates, estão: segurança jurídica, crédito rural, logística e tributação diferenciada para a região Norte, além do papel estratégico do Pará como produtor agropecuário que já cumpre as exigências ambientais. “É justamente nesse momento, com o Estado se preparando para sediar a COP 30, que precisamos mostrar que o Pará é um polo produtor que respeita as normas ambientais e que busca avançar ainda mais”, acrescenta.

Xerfan também ressaltou a presença de convidados com atuação destacada no setor. “Vamos receber o secretário estadual de Agricultura, Giovanni Queiroz; o economista Benedito Mutran Neto, que tem larga experiência familiar na agropecuária; o pecuarista Altair Burlamaqui, da Fazenda Carioca; e o advogado Ulysses Nooblath, especialista em Direito Empresarial e Agropecuário”, destacou.

Evento ‘Agro na Cop 30’ trata sobre o futuro do agronegócio no Pará. (Foto: Divulgação)

Para o advogado, essa é uma oportunidade de proporcionar um espaço de diálogo entre os diversos atores que compõem a cadeia agropecuária. “A Xerfan Advocacia trabalha justamente para realizar esses diálogos entre o setor privado, governo e sociedade, com foco na construção de soluções jurídicas que viabilizem o agronegócio”, afirmou.

Por fim, o organizador frisou que a proposta é fortalecer o agronegócio paraense a partir da união de esforços entre os setores público e privado, com responsabilidade ambiental e visão de futuro. “A gente sempre tem esse olhar para viabilizar a união dos vários setores que se interligam, para que o agro no Pará saia fortalecido, competitivo e ambientalmente responsável”, concluiu.

Serviço

Evento: “Agro na COP 30”

Data: 24 de junho de 2025

Hora: 19h

Local: Lounge da Xerfan Advocacia, Tv. Rui Barbosa, 534 - Reduto, Belém

Para participar do evento, é necessário ser membro filiado e atuar diretamente no setor. Saiba como ingressar no link: