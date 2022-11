Evento apresenta o trabalho da Perícia Criminal no Estado

O auditório do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), no centro de Belém, sediará, entre os próximos dias 1º e 3 de dezembro, o “I Encontro Estadual de Criminalística do Pará” (IEECPA), realizado pela Associação de Peritos Oficiais do Pará (ASPOP), um evento inédito para a Perícia Criminal no Estado. Além de palestras e apresentações de trabalhos científicos, o Encontro vai oferecer o minicurso “Diretrizes para a preservação de locais de crime”, voltado para profissionais da imprensa.

O evento será híbrido – presencial e com transmissão ao vivo por uma plataforma reservada -, e reunirá profissionais da Perícia Criminal do Pará, operadores da segurança pública, além de órgãos da Justiça, Ministério Público, universitários e sociedade em geral.

A perita criminal do Núcleo de Crimes Contra a Vida e 1ª secretária da ASPOP, Carolina Tavares, falou sobre as temáticas que serão apresentadas no evento e a atuação desse profissional. “A perícia científica atua em todos os tipos de crimes cometidos. No evento, teremos perícias nas áreas de crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra o meio ambiente; genética forense, computação forense, fonética e imagem, engenharia forense, medicina legal e odontologia legal e antropologia forense”, ressaltou.

Ela também destacou como um dos pontos altos do evento o minicurso que será ofertado a jornalistas. “Na parte teórica, falaremos sobre a base, a legislação que rege os locais de crime e a perícia criminal, conceitos básicos de criminalística, isolamento e preservação, de locais de crime, tipos de locais de crime, prejuízos causados pela inidoneidade do local de crime para a perícia e para o processo criminal, com exemplos de casos reais. Já na prática, simularemos um local de crime de homicídio”, pontuou.

O perito criminal e presidente da Aspop, Ériko Nery, frisou a importância de um evento científico como esse na Amazônia e, de modo especial, no Pará. “Trata-se de evento inédito nessa categoria em toda a história da Perícia Oficial do Pará. Por si só, pelo seu ineditismo, já constitui um marco para mostrar como o trabalho desenvolvido é um dos pilares da segurança pública. O público participante terá oportunidade de contato com o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Polícia Científica, no caso, Peritos Criminais, Médicos Legistas e Odontolegistas”, declarou.

Serviço:

I Encontro Estadual de Criminalística do Pará

No Auditório do Igeprev, localizado na Av. Alcindo Cacela, 1962 – Nazaré, Belém.

Nos 1, 2 e 3 de dezembro; quinta, sexta e sábado, respectivamente.

Mais informações: pelo e-mail aspop.eventos@gmail.com e pelo fone/ Whatsapp: (91) 99299-8199.

Inscrições pelo site https://lets.4.events/i-encontro-estadual-de-criminalistica-do-para-C20744E1