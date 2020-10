Evangélicos se concentram no Entroncamento para saída da Marcha para Jesus

Membros e pastores de diversas igrejas evangélicas, com representação na capital paraense, participam nesta tarde deste sábado (31), em Belém, da Marcha para Jesus, organizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil – Seção Pará (Omeb). O evento com concentração e saída do Entroncamento, tem previsão de levar cerca de cinco mil carros, até o estacionamento do Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, onde haverá uma programação no formato drive-in, em que os participantes, em número máximo de quatro por carro, vão sintonizar a rádio Amazônia Viva 89, 5 FM, e orar em conjunto na intenção de mais saúde, educação para a capital paraense e autoridades públicas.

"É um momento especial porque nós acreditamos que a oração transpõe barreiras, então, independente se você está dentro ou fora do carro, se é no sistema tradicional (caminhada) ou agora em carreata, nós acreditamos que a oração tem um poder de alcançar qualquer vida, independente do lugar em que vocês esteja'', disse o pastor Geison Oliveira, da Assembleia de Deus - Ministério Santificados na Palavra, um dos organizadores da Marcha.

O pastor Geison Oliveira assegurou que por todo o evento, neste sábado, a Marcha adotaria os protocolos de prevenção contra o novo coronavíus, com os participantes, em quatro por carro, seguindo nos veículos até o estacionamento do Mangueirão. Lá, em uma estrutura de palco as pessoas, mantendo o distanciamento social, se pronunciarão e haverá também shows com bandas regionais e nacionais.

Com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), próximo das 16h, o pastor Geison Oliveira aguardava a chegada de mais representantes da Assembleia de Deus, em Belém.

"A gente fez um lanche reforçado, trouxe água, máscaras. Antes intercedíamos em frente ao hospital Ophir Loyola e a Clínica dos Acidentados, agora não sei ao certo onde a Marcha irá parar. É um momento de comunhão com Deus, aqui estão várias denominações'', disse Simone, de dentro do carro ao lado do marido, o administrador, Michel Paulo, e dos dois filhos, de 14 anos e sete anos de idade.

Num outro carro a passeio, a pastora Patrícia Rocha da Igreja Evangélica Assembléia de Deus El-Shaday disse que participaria do evento, ao lado do marido, o pastor da mesma igreja, Daniel Rocha e de amigos.

"A Marcha pra Jesus nos oportuniza declarar a benção do Senhor sobre a cidade, pedindo que a benção venha para cada morador, e que nesse momento, que é um momento de unidade de todas as igrejas, em que a gente se reúne com um só o propósito de mostrar que Jesus, o Espírito Santos que nos une'', afirmou a pastora Patrícia Rocha.