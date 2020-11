Estudantes se preparam para o ENEM enfrentando os desafios da pandemia

A preparação dos estudantes para o Exame Nacional de Ensino Médio trouxe um desafio a mais este ano: a pandemia do novo coronavírus. E, a partir deste fim de semana, restarão apenas 60 dias restarão para o Enem. Emily Alessandra Santos da Silva, de 19 anos, vai tentar uma vaga para Enfermagem ou Bioquímica. “Minha preparação para o Enem está sendo um verdadeiro desafio. Mesmo continuando o estudo em casa, torna-se complicado. Antes de tudo isso acontecer, os preparativos estavam, digamos, "perfeitos". Todo dia eu estava no cursinho, tirávamos nossas dúvidas, pedíamos que os professores explicassem melhor”, disse. “Agora não está sendo fácil. Não tem aquele mesmo sistema da aula presencial”, acrescentou.

Ela detalhou as dificuldades: “Nas aulas presenciais, a gente interage mais, pode fazer perguntas e elas são respondidas na hora. As explicações também são melhores. Já na EAD (educação à distância) fica muito mais difícil estudar, porque o professor não sabe o que você realmente aprendeu. Mesmo que você mostre na hora da aula online um desempenho, o professor de fato não vai saber se realmente você aprendeu. Eu, de fato, estou tendo aula por e-mail. Não por vídeo. Então, tenho que ler todo o conteúdo para poder absorver o conteúdo”.

Estudante da rede pública, Emily afirmou ter déficit de atenção. “Não consigo entender somente com leituras. A instituição onde eu estudo disponibilizou um e-mail para cada aluno. Neste e-mail, temos google sala de aula’, onde tem as atividades. Aos poucos, estamos vencendo. Acredito que, com esforço, chegaremos longe. Basta somente a gente querer”, completou.

Felipe Cruz, 17 anos, pretende conseguir uma vaga em Ciência da Computação. “Em casa eu estudo de 4 a 5 horas por dia (nos dias de aula extra são apenas 3 ou 2). Dentro desses horários de estudo em casa eu priorizo meu estudo na resolução de questões e revisão das matérias que ficaram pendentes”, disse.

Antes da pandemia, ele havia feito uma série de planejamentos sobre os estudos. “Após o primeiro caso no Brasil, todos os meus planos foram ‘por água abaixo’, mas eu não tinha noção disso. Inicialmente eu imaginava que, com os avanços atuais da Ciência, passaríamos por esse vírus sem grandes perdas e em um curto espaço de tempo”, contou. “Entretanto, e para a minha surpresa, no primeiro mês de quarentena eu ainda tinha fortes esperanças de que, em aproximadamente três meses, já estaria tudo resolvido. Nesse início de ano tudo estava dando certo. Meus estudos estavam a mil, assim como no início da quarentena. Os primeiros meses de quarentena estavam se passando e não se tinha esperança de mudança. Isso me fez perceber o quanto eu estava cego diante de todas as situações. E que não tinham datas nem previsões”, afirmou Felipe.

E acrescentou: “Eu sabia que não podia perder tempo ‘chorando pelo leite derramado’. Mas eu já estava completamente derrotado. Foi assim que tudo começou a parar. Os EADs já estavam insuportáveis e comecei a negligenciar muitos horários. Cheguei a parar de estudar por um tempo, mas a volta das aulas presenciais motivou bastante meu estudo. E, atualmente, voltei à minha rotina normal”, contou. Ele estuda em escolar particular. “As aulas são feitas dentro de um sistema híbrido (presencial e online), mas a maioria é online”, afirmou.

Estudantes devem estar atentos para Redação e Matemática, diz professor

O professor Branco Ramos disse que, mesmo em um momento de pandemia, é imprescindível o candidato seja organizado e faça uma boa rotina de estudo. “E divida seus dias em etapas. Momento de estudo, de lazer e com a família, que é fundamental”, disse. O estudante também deve criar um calendário de estudo. “Focar nos assuntos que mais foram abordados durante esses períodos todos de Enem. E dividir o dia. Pela manhã, dar prioridade para estudar as disciplinas de leituras, as teóricas - História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Biologia. E, a cada momento de estudo de disciplina, fazer exercícios, treinar, praticar”, explicou ele, com a experiência de mais de 30 anos somente em vestibulares e com provas de escolas militares.

À noite, a orientação é para que esses jovens estudem as matérias da área de Exatas, matéria de cálculo, que não dão sono, “onde você também terá que praticar química física e a matemática”. O professor Branco chama a atenção para duas disciplinas. “Não é que sejam as mais importantes. Mas, na pontuação, sim: Redação (mil pontos) e Matemática (45 questões). Ora, se um candidato se sair muito bem em Redação e Matemática praticamente ele tá segurado já com a sua vaga em uma universidade pública, seja em qualquer lugar, não somente no Pará, mas no Brasil. Mas também não deve desconsiderar as outras disciplinas, como Química, Física, História e Geografia, que são importantes e ele tem que pontuar”.

No caso de Redação, ele deve ler bastante e acompanhar as notícias do Brasil e do mundo e praticar. “Treinar cada vez mais e ter o acompanhamento com professor de Redação, para sempre avaliar a sua redação”, disse. Já em relação a Matemática o estudante tem que rever todos aqueles assuntos do ensino fundamental e aplicar mais a lógica, “que é muito mais importante do que gravar as fórmulas. Ele praticando isso daí ele, com certeza, vai se sair muito melhor em uma prova de Matemática”, disse.

Nesse cenário de pandemia, docente pede tranquilidade aos candidatos

Professor de História, Michel Pinho diz ser importante que o aluno tenha tranquilidade. “Nesse momento em que somos marcados pela pandemia, e que gerou muita ansiedade durante o ano, que ele tenha tranquilidade para desenvolver uma agenda de estudos, que não sobrecarregue e não traga pra ele um motivo a mais de preocupação. Tranquilidade e a certeza de que ele vai desenvolver um bom trabalho para alcançar sua aprovação”, afirmou.

Nesse momento em que ele está em casa durante muito tempo, que ele também possa também pensar em seu momento de lazer. “Recomenda-se ouvir uma música, ver uma série. Também pode ler. Isso é importante, porque essas atividades acabam fazendo com que ele possa, de uma maneira bem direta, utilizar essas informações, essa subjetividade, essa poesia na redação, onde, com certeza, ele terá nota melhor”, explicou. Michel Pinho disse que todas as disciplinas são importantes, mas as Ciências Naturais e as linguagens são muito importantes, porque, normalmente, a pontuação máxima e mínima nessas disciplinas acabam sendo muito diferentes. Então garantir uma boa pontuação nelas é a certeza de que você vai conseguir uma média final muito melhor.

ENEM

Janeiro 2021

Dia 17

Aplicação do Enem impresso - 1º dia

Dia 24

Aplicação do Enem impresso - 2º dia

Dia 31

Aplicação do Enem Digital - 1º dia

Fevereiro 2021

Dia 7

Aplicação do Enem Digital - 2º dia

Dia 24

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação - 1º dia

Dia 25

Aplicação do Enem PPL/Reaplicação - 2º dia

Fonte: INEP