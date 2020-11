Projeto quer garantir ônibus de graça para estudantes de Castanhal

Conseguir dois ônibus para transportar gratuitamente os estudantes que moram em Castanhal e estudam em Belém. Esse é o objetivo do “Projeto Ônibus Universitário”, destinado a atender universitários de faculdades públicas e bolsistas de faculdades privadas. A iniciativa partiu de Kelly Thainá, estudante de Farmácia da Universidade Federal do Pará e uma das coordenadoras do projeto, juntamente com Graziane Portela, Cassiane Portela e Gustavo Lira.

“O projeto teve seu surgimento na iniciativa de três universitárias (eu, Cassiane e Graziane) que fazem o trajeto Castanhal-Belém-Castanhal todos os dias. Nós gastávamos R$ 25, em média, todos os dias só com passagem intermunicipal e ônibus dentro da capital, fora os gastos com alimentação e mantimentos”, disse. “Além disso, a única empresa que oferece meia passagem estudantil para Belém demora cerca de duas horas e 30 minutos para fazer esse trajeto de 70 km. A demora é gigantesca, sem segurança, sem conforto, além do assédio que várias universitárias já sofreram, todos os dias, voltando pra Castanhal”, contou. “Nos questionávamos porque não existia um incentivo por parte do governo municipal de Castanhal aos estudantes universitários, haja vista que nós seremos a futura mão de obra da cidade. Estamos nos capacitando em outro município, mas é Castanhal que irá usufruir de uma mão de obra qualificada, então nos vemos isso como investimento nos jovens”, acrescentou.

Kelly disse que o projeto foi idealizado a partir do momento que elas perceberam essas dificuldades e acompanharam uma amiga universitária que trancou o curso, pois não tinha dinheiro para as passagens, muito menos para o aluguel em Belém, que ultrapassa as condições socioeconômicas das estudantes. “Então nos juntamos e o Gustavo apoiou, começamos com quatro pessoas. E chegou a pandemia, o que agravou ainda mais a crise financeira que muitas famílias estão vivendo. Hoje somos 150 alunos no projeto, lutando pelo projeto, o qual visa dois ônibus municipais que façam o trajeto Castanhal-Belém-Castanhal todos os dias, de forma gratuita. Um ônibus sairia de Castanhal às 5 da manhã com retorno às 14 horas. O segundo ônibus sairia às 11 da manhã com retorno às 19 horas, abrangendo estudantes de todos os turnos”, acrescentou. Ainda segundo ela, o projeto ônibus universitário é genuinamente estudantil. “Apresentamos eles aos candidatos e à própria prefeitura e esperamos que, a partir do ano que vem, o projeto se torne algo real e concreto, servindo de exemplo para outras inúmeras cidades investirem nos seus universitários”, afirmou.

Estudante cita sucateamento dos ônibus intermunicipais

Cassiane estuda Enfermagem na UEPA. “O nosso projeto visa garantir um transporte de forma gratuita para os acadêmicos que fazem universidade pública ou são bolsistas de particular que fazem a rota Castanhal-Belém-Castanhal todo dia”, contou. “Gasta-se R$ 25 por dia para poder chegar à Universidade, fora os gastos extras. Na verdade, esse valor varia, porque a gente paga de R$ 8 a R$ 10 para ir para Belém. Quando chegamos, pegamos ônibus para a faculdade e o retorno para Castanhal a mesma coisa. Mas, às vezes, temos que pegar mais ônibus para campus de prática. Então é um custo bem alto, pois é um valor diário”, afirmou.

Estudante de Farmácia na UFPA, Graziane Portela cita a falta de segurança, o valor “absurdo” com passagem e mais a alimentação. “O sucateamento dos ônibus intermunicipais, a falta de horários regulares dos transportes, a demora da chegada até Belém - o ônibus para muito. Então, a gente demora três horas pra chegar em Belém. Tudo isso fez com que essa vontade de conseguir um ônibus gratuito, sem paradas, uma vez que esse ônibus seria apenas para os estudantes de Castanhal”, disse. “Nossa prioridade é para alunos de baixa renda. Muitos alunos não têm condições de morar em Belém (o aluguel é muito caro) e arcar com o transporte caríssimo também é bastante complicado”, afirmou. “Os ônibus não têm horário pra sair e nem pra chegar. Estão totalmente sucateados, lotados. Nem ar-condicionado têm direito. Às vezes, naquele sol de 12 horas, eles com a janelas todas abertas, lotado, não entra nem um vento. Tudo isso pra gente pagar mais barato, no caso 8,00. Se a gente for de van não muda muita coisa. São super lotadas. E a gente paga mais caro porque não tem meia. A gente paga 15,00”, afirmou Graziane. “Aí, quando chega em Belém ainda tem que pegar outro ônibus pra ir pra faculdade. Nosso projeto visa beneficiar alunos de todas as faculdades públicas (UFPA, UEPA, IFPA, UFRA )e alunos que estudem em particulares mais possuem bolsa”, completou.