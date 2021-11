Estudantes falam da emoção ao receber segunda dose contra a covid-19, em Belém

Ao receber a segunda dose contra a covid-19, na manhã desta terça-feira (2), o estudante Marcello Corrêa, de 16 anos, disse que, agora, sente mais segurança para poder sair mais um pouco de casa, embora mantendo as medidas sanitárias, como o uso de máscara e álcool em gel. “Essa segunda dose significa a sensação de alívio ao estar protegido contra a covid”, afirmou ele, que foi imunizado no posto de vacinação na Universidade do Estado do Pará.

A primeira dose foi no dia 2 de outubro. Nos dois casos, ele recebeu o imunizante da Pfizer. Na primeira dose, sentiu apenas dormência e sono. Marcello não teve covid. A estudante Maria Eduarda Veras Garcia, de 16 anos, também tomou a segunda dose no posto da Uepa. Na primeira dose, no dia 2 de outubro, sentiu um pouco de dor no corpo. “Eu não peguei covid, graças ao meu bom Deus”, afirmou. Maria Eduarda também não perdeu ninguém conhecido para a doença. “Eu senti uma emoção muito grande ao tomar as duas doses da vacina. E, ao mesmo tempo, uma tristeza grande no meu coração de saber que muitas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive”, afirmou. Ela acrescentou que está muito feliz em poder, agora, ir para a escola encontrar seus professores e amigos.

Para esta terça-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde agendou a segunda dose Pfizer para os nascidos em 2005 e 2006. Além desse público, a Sesma convocou, até hoje, qualquer pessoa que ainda não tomou a primeira dose e os adultos (18+) que ainda não tomaram a segunda para comparecerem a um dos 29 pontos de vacinação disponibilizados no mutirão para garantir sua vacinação. O mutirão de vacinação promovido pela Prefeitura de Belém começou no sábado (30) e seguirá até hoje, terça-feira (2).

A Sesma informou ainda que, de acordo com o calendário dessa reta final da campanha de vacinação, também previamente divulgado, os idosos serão novamente convocados para o reforço vacinal (terceira dose) no período de 8 a 12 de novembro, de acordo com o seguinte agendamento:

- 8 de novembro (segunda-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1952 ou 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 9 de novembro (terça-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1954 ou 1955, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 10 de novembro (quarta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1956 ou 1957, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 11 de novembro (quinta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1958 ou 1959, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 12 de novembro (sexta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1960 ou 1961, que tenham recebido a segunda dose até julho.