Estudantes movimentam agências do Banpará para sacar auxílio de R$ 500

Alunos da rede pública estadual movimentaram as agências do Banpará, em Belém, na manhã deste domingo (19). Algumas unidades, ficaram inclusive com a lotação completa, a exemplo dos postos ao longo da avenida Augusto Montenegro e, ainda, no distrito de Icoaraci, só para dar dois exemplos. A alta demanda tinha um único motivo: sacar a bolsa de R$ 500 do programa "Reencontro com a Escola", do Governo do Estado.

Enquanto alguns postos do Banpará estão lotados, outros, pagavam o benefício com tranquilidade, a exemplo da agência na avenida Pedro Miranda esquina com a travessa Angustura, no bairro da Pedreira. Lá, não havia filas para entrar nem para sacar o dinheiro.

"Nossa, esta ajuda é excelente", disse Fransuelen Silva, de 30 anos, concluinte do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jardim Sideral, na rua Satélite, no bairro Jardim Sideral. Ela contou que uma colega foi à agência da Augusto Montenegro, e encontrou ela lotada,neste domingo, e após, soube da tranquilidade na unidade do banco na Pedreira, e indicou para Fransuelen.

"Eu trabalho como babá. Eu só tive de apresentar a declaração da escola, a carteira de vacinação e minha identidade. Eu não vou gastar, vou colocar na minha conta porque eu não estava esperando, então ele não existe, estou pensando assim, dessa maneira", afirmou Fransuelen Silva, moradora do bairro Parque Verde.

Ao contrário de Fransuelen Silva, que não gastará nada do benefício, a estudante Ruth Helena Sanches, de 18 anos, contou que com o dinheiro pagará o aluguel da casa que mora com os pais, que estão viajando. "Moro no Barreiro, eu vim sacar aqui porque achei mais fácil, lá no Barreiro, vi que estava lotado na agência", disse a estudante, que é aluna do 3º ano, da escola Ruy Paranatinga, no bairro da Maracangalha.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 121 mil estudantes estão aptos a receber o benefício nesta rodada. Até às 18h de sábado (18), o recurso foi pago a 59.161 estudantes paraenses, o que representa mais de R$ 29,5 milhões investidos.

COMO SACAR O BENEFÍCIO DE R$ 500

Para realizar o saque do auxílio é preciso emitir uma declaração de matrícula diretamente no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Após a impressão deste certificado, os beneficiários devem se dirigir até uma agência do Banpará portando algum documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH) e o comprovante de vacinação contra a Covid-19, obrigatório para quem tiver acima dos 12 anos.

Alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento seja autorizado. É importante lembrar que a imunização contra o novo coronavírus é uma das principais condicionantes para receber o recurso.