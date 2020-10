Estudantes e professores param aulas em escola municipal contra casos de covid-19

Professores e estudantes da Escola Municipal Josino Viana, localizada na Pedreira, decidiram suspender as aulas por tempo indefinido - e por conta própria -, após realizarem um ato na manhã dessa quinta-feira (22), para chamar a atenção para o aumento de casos de contaminação pela covid-19 nas escolas municipais em Belém. Segundo eles, há casos comprovados na escola, localizada na Lomas com a Pedro Miranda.

O ato na frente da escola começou às 10h e foi feito de forma tranquila, até 11h, com cartazes e ações nos sinais do cruzamento em frente ao estabelecimento. A comunidade escolar exige a suspensão das aulas presenciais, a sanitização do espaço e a testagem de todos na escola, de alunos e trabalhadores.

Professores dizem que têm que comprar as próprias máscaras (Eduardo Laviano / O Liberal)

"Há casos confirmados de covid-19 em mais de 20 escolas da rede desde 14 de setembro, quando se reabriu as escolas para os alunos, e mais de 30 escolas, desde 31 de julho, com o retorno de professores. A situação é grave e de risco à vida das pessoas nas escolas", disse o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp), em um comunicado sobre a parada da escola esta manhã.

"Ontem um professor da sala de informática testou positivo para a covid-19 e outra professora aguarda resultado de teste, com suspeita, além de familiares de alunos com covid-19. O ato é contra o retorno às aulas e pedindo o fechamento das escolas enquanto não houver segurança para voltar. A comunidade escolar não quer voltar. Não temos equipamentos de segurança e a higienização e desinfecção da escola são feitas pelos próprios funcionários. Não há acompanhamento da Semec e nem recebemos orientações para os colegas infectados. Nós estamos perdidos", diz a professora Taissa Barbosa. Ouça:

Alunos e professores cobram ações da Semec na pandemia (Eduardo Laviano / O Liberal)

"Estamos denunciando para a comunidade da Pedreira e da escola a situação de termos professores com casos positivos de covid-19 na escola, e a direção se recusa a suspender as aulas. Isso coloca em risco a vida de todos que estão aqui. Na rede municipal, 36 escolas têm testes positivos para a covid-19. Isso não é qualquer coisa, porque as escolas são pontos de aglomeração. A Prefeitura Municipal de Belém não paralisa as aulas e não sabemos a que ponto essa irresponsabilidade vai chegar", avalia Miriam Sodré, secretária-geral do Sintepp, que estava no ato. Ouça:

Escola parou: assembleia decidirá 'greve sanitária'



Após o ato, encerrado às 11h em frente á escola Josino Viana, o Sintepp informou que as aulas na escola foram suspensas indefinidamente. Um documento sobre a decisão foi apresentado à direção do estabelecimento.

Segundo o Sintepp, nesta sexta-feira (23) também ocorrerá uma assembleia que decidirá se a categoria dos professores e funcionários da educação municipal farão uma "greve sanitária" frente à situação dos casos de covid-19 nas escolas. Será às 18h, de forma virtual.



Semec reconhece casos na Josino Viana e contesta números do Sintepp

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) disse que "...desconhece a lista que está sendo divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sintepp), com uma relação de escolas municipais que estariam com professores positivos para a Covid-19. Desde o retorno das aulas no município, a Semec juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) está fazendo todo o controle, prevenção e acompanhamento da pandemia nas escolas, seguindo, sempre, as medidas de prevenção à Covid-19 estabelecidas no Decreto Municipal nº 97.177/2020, de 01 de setembro".

"Com relação à Escola Municipal Josino Viana, no bairro da Pedreira, a Semec informa que dois professores do turno da noite apresentaram suspeitas de contágio por Covid-19 e foram afastados imediatamente até sair o resultado dos exames. Como medida preventiva, a escola dispensou por três dias os alunos da noite para realizar a desinfecção das salas conforme orientação da Sesma. O retorno dos alunos está previsto para a próxima terça-feira, 27", disse o órgão, na nota.

Ainda na nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, "...a Sesma continua testando os casos que são notificados à Divisão de Vigilância Epidemiológica com sintomas sugestivos da doença. A Sesma ressalta que a pandemia ainda não acabou e é importante continuar fazendo o monitoramento dos casos, identificando qualquer pessoa (estudante, professor ou colaborador) que apresente sintomas gripais para afastá-la de imediato por 10 dias a contar do início dos sintomas, ou até que saia o resultado do exame. Caso seja negativo, poderá retornar às atividades quando estiver sem sintomas. A Sesma deve ser notificada para fazer a investigação do caso, monitoramento dos contatos e as orientações adequadas para o caso".