Estudantes de Belém participam de ação que estimula o uso consciente da energia

Belém recebeu, na última quinta-feira (4), mais uma etapa da Blitz ONEE, ação interativa que integra a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), considerada a maior competição estudantil do setor elétrico brasileiro. A mobilização foi realizada na escola Salesiana do Trabalho, reunindo estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental.

A iniciativa teve como objetivo estimular o uso consciente da energia por meio de atividades práticas e educativas. Durante a programação, os jovens participaram de palestras, jogos, desafios e dinâmicas lúdicas que transformaram conceitos técnicos em experiências engajadoras e acessíveis. O evento contou com a presença de Agnes Maria de Aragão da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); de Cristina Fernandes Garambone, diretora de comunicação e sustentabilidade da Abradee; e de Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará.

“Na minha visão, a ONEE 2025 é mais que uma ação educativa, ela planta sementes de cidadania energética. Ao transformar o uso eficiente da energia elétrica em conhecimento prático e acessível, essa iniciativa desperta nos jovens a consciência crítica e o protagonismo sustentável que o Brasil precisa para enfrentar os desafios da transição energética”, afirmou Agnes.

Cristina Garambone também destacou o impacto da mobilização. “A Blitz ONEE é uma extensão do propósito da Olimpíada, levar informação de forma acessível e engajadora para os estudantes. Queremos despertar uma nova geração de consumidores conscientes, que entendam seu papel na construção de um futuro mais sustentável”, declarou.

Com inscrições abertas até 30 de setembro, a ONEE 2025 tem a meta de alcançar 500 mil alunos de escolas públicas e privadas em todo o país. A edição deste ano tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL, e envolve 48 distribuidoras de energia. A programação inclui formação de professores, desafios gamificados, provas interativas e a cerimônia nacional de premiação, marcada para 6 de novembro, em Brasília.

Durante o evento, o presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires, também comentou sobre as atividades. “Estamos aqui numa iniciativa que visa, de forma lúdica, dinâmica, com brincadeiras, falar sobre eficiência energética. Vai ter uma olimpíada nacional de eficiência energética, e o Pará está dentro dessa olimpíada. Blitz como essa que está acontecendo aqui vão acontecer em mais nove escolas espalhadas em todo o estado do Pará. A expectativa é que a olimpíada tenha 500 mil inscrições, espalhadas por todo o Brasil”, disse.

Ele reforçou ainda a importância de despertar consciência nos jovens. “Mas muito além da brincadeira, da gamificação, das dinâmicas que acontecerão durante o período das olimpíadas, tem uns conceitos muito importantes que a gente precisa disseminar, principalmente para a juventude, que é a consciência no consumo de energia, que é a educação, que é a visão de sustentabilidade e futuro. Porque a gente sabe que a energia hoje é imprescindível para todas as atividades. A gente precisa cuidar e zelar para que as futuras gerações possam usufruir cada vez melhor da energia que a gente tem gerada e distribuída no nosso país”, acrescentou.