Estudante de escola pública do Pará conquista 1° lugar no Brasil em concurso de redação

A estudante paraense Edinayana Sarmento, de 15 anos, conquistou o 1º lugar na etapa nacional do 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), em parceria no Brasil com os Correios, e vai representar o Pará na fase internacional, que ocorre na Suíça. Ela é aluna do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Presidente Fernando Henrique, no município de Monte Alegre (PA), no Baixo Amazonas.

VEJA MAIS

Edinayara elaborou uma redação com a temática “Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”. Nas linhas, sensibilizou ao abordar os problemas de segurança enfrentados pelas crianças nas diversas vias de locomoção do Estado ao tentarem ir para a aula.

“Enfatizei não somente as rodovias terrestres, que apresentam diversos entraves, mas também na minha região, no quesito transporte fluvial, que é o meio em que muitas crianças se locomovem, inclusive para ir à escola. Esse transporte que enfrenta mais dificuldade no que diz respeito à fiscalização. Eu quis chamar atenção da população e também do poder público, para dar mais atenção a essa grande dificuldade”, explicou a estudante sobre a sua abordagem.

Ela conquistou os jurados ao cumprir com o objetivo de se expressar de forma criativa, aprimorando os conhecimentos linguísticos da língua portuguesa, e foi reconhecida como um dos talentos nacionais. Edinayara precisou passar por três frases - a escolar, estadual e nacional - para conseguir se classificar para a quarta etapa, a internacional, que fica à cargo da UPU. E, então, chegou à fase internacional, onde vai disputar com outros estudantes de fora do país em nome do Brasil.

Quando recebeu o resultado, a jovem disse ter ficado muito surpresa, e, agora apenas aguarda os próximos desafios que virão. “Estou muito feliz com esse reconhecimento, e por ter me classificado. Confesso que não esperava que tudo isso aconteceria na minha vida. Quando recebi a notícia, fiquei em choque. Mas recebi muito acolhimento dos meus amigos, professores e da minha família. Foi um momento muito significante”, afirmou Edinayara.

A jovem estudante ganhou um certificado, um troféu e uma viagem para participar da cerimônia de premiação, que ocorrerá na sede dos Correios, em Brasília, a partir do segundo semestre deste ano. Além disso, tanto ela quanto a escola receberão premiações em dinheiro no valor de de R$ 10 mil e R$ 10.500,00, respectivamente.

A diretora da unidade de ensino onde Edinayara estuda, Joycilene Bessa, disse ter ficado muito orgulhosa pela conquista da aluna. Ela reconheceu a importância que a escola teve para que a estudante alcançasse a vaga.

“A escola desenvolve o Projeto Leitores em Evidência, que estimula a leitura, escrita e interpretação de diferentes gêneros textuais, e sempre procuramos participar de concursos pedagógicos para demonstrar à sociedade o protagonismo e potencial dos nossos alunos”, explicou Joycilene.

Para o secretário adjunto de Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Júlio Meireles, não há dúvidas que a estudante chegará mais longe e que vai inspirar vários meninas e meninos.

"É uma grande felicidade saber que nossa estudante Edinayana foi a ganhadora do concurso e representará não somente o Brasil, como toda a nossa cultura do Norte, do Pará, na Suíça. Eu nasci e cresci em Cametá (Região de Integração Tocantins), e sei como as condições aqui não são fáceis. Essa é uma conquista excepcional. Tenho certeza de que ela chegará ainda mais longe, e que inspirou e vai inspirar a todos os nossos estudantes do Pará. Estamos trabalhando intensamente para que mais alunos do Pará conquistem seus sonhos", destacou.