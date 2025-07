Estão abertas as inscrições para oficina de grafitagem, em Belém

Até a próxima quinta-feira, dia 10, estão abertas as inscrições para o curso gratuito de grafitagem voltado para jovens a partir de 12 anos. A iniciativa faz parte do programa Colorindo a Cidade, da A Prefeitura de Belém,que busca fomentar a arte urbana nas periferias e no centro da capital, por meio da educação artística e da valorização do grafite como forma de expressão cultural. A oficina de grafitagem da Prefeitura de Belém vai ofertar, ao todo, 30 vagas, divididas em três turmas.

O programa foi anunciado na última segunda-feira, 07, pelo prefeito Igor Normando em suas redes sociais. A proposta vai além da formação artística. “Vamos disponibilizar aprendizado, material e vários murais públicos para que os artistas possam fazer a sua arte com segurança e dignidade, respeitando a legislação e valorizando os espaços da cidade”, destacou o prefeito Igor Normando.

Oficina de Grafitagem

A oficina de grafitagem da Prefeitura de Belém vai ofertar, ao todo, 30 vagas, divididas em três turmas. Serão ministradas aulas teóricas e práticas sempre no horário das 18h às 22h, em escolas da rede municipal. A atividade inclui como etapa final a pintura coletiva de um espaço público da cidade.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 12 anos. No caso de menores de 18 anos, será exigido um termo de autorização assinado pelos responsáveis legais, com carimbo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac), conforme prática já adotada em eventos públicos da cidade, como o arraial junino e o carnaval.

A ação é promovida de forma integrada entre as secretarias municipais de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) e de Cultura e Turismo (Semcult), que também serão responsáveis por fornecer os materiais para a realização das atividades.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/BtGBe4GMZJEQTuig8

Confira as datas, locais e endereços da Oficina de Grafitagem da Prefeitura de Belém:

1ª Turma – Terra Firme

14 a 18 de julho

EMEF Solerno Moreira – Passagem Universal, 127

2ª Turma – Jurunas

21 a 25 de julho

EMEF Honorato Filgueiras – Travessa de Breves, 660

3ª Turma – Pedreira

28 de julho a 1º de agosto

EMEF Josino Viana – Travessa Lomas Valentinas, 639