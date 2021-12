Estado vai entregar mais de 600 equipamentos para trabalhadores da feira da Pedreira

Mais de 600 equipamentos que vão auxiliar o trabalho de trabalhadores da Feira da Pedreira, em Belém, serão entregues pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Na segunda-feira (27), a partir das 10 h, o quarto lote do Kit Feira será repassado para 131 feirantes. A entrega contará com as presenças do governador Helder Barbalho e do secretário adjunto da Sedap, Lucas Vieira.

Ao todo, serão entregues 619 equipamentos, que variam conforme a necessidade do feirante, com o objetivo de padronizar as feiras de Belém. Dentre os itens, estão 35 freezers; 25 fogões 4 bocas; cinco fogões 2 bocas; seis estufas; seis refresqueiras; 32 facas; 32 chaira; 18 conchas; 240 basquetas; 10 expositores; 30 panelas grandes; 30 panelas médias; 30 escorredores; 30 panelas de pressão e 120 balanças.