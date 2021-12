Estado lança 'Pará Cidadão' e entrega 401 computadores às escolas públicas

Foi lançado nesta segunda-feira (27), o Programa “Pará Cidadão”, do Governo do Estado. O objetivo é garantir a cultura de paz nas escolas da rede pública estadual, e integrar diversas políticas públicas intersetoriais voltadas à prevenção e ao bem-estar dos estudantes. A cerimônia de lançamento ocorreu no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), em Belém.

A iniciativa possibilitará diversas ações nas unidades escolares, como: educação fiscal e cidadania, educação financeira, educação empreendedora, ações de saúde e de direitos humanos. As temáticas serão pautadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); Documento Curricular do Estado do Pará (DCEPA); nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas metas previstas para o Plano Estadual de Educação (PEE), entre outras.

“Precisamos melhorar o conteúdo da nossa educação e os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Temos que, cada vez mais, criar um movimento para reduzir a evasão escolar e que os nossos alunos possam ter mais interesse pela sala de aula e, principalmente, não é apenas estar presente na sala, mas efetivamente fazer dessa presença uma assimilação de conteúdo. Isso será aferido no Ideb 2022, mas independentemente dessa avaliação, que isso seja uma prática e uma busca diária, por todos os paraenses”, afirmou Helder Barbalho.

O programa vai contemplar alunos, professores e demais profissionais da educação vinculados à Seduc, abrangendo todos os 144 municípios, nas 12 regiões de integração paraense. Além disso, serão desenvolvidas ações de âmbito interinstitucional nos espaços de aprendizagem da Seduc, a fim de promover a cultura cidadã no ambiente escolar, contribuindo com a formação de cidadãos ativos, críticos e conscientes de seu papel na sociedade.

KITS MULTIMÍDIAS

O governador Helder Barbalho entregou 401 computadores completos, que serão destinados às unidades escolares da rede pública estadual. Os kits têm CPU, monitor, mouse e teclado, que vão possibilitar mais celeridade nos trabalhos executados pelos servidores da área administrativa e aperfeiçoar o processo de matrícula para o ano letivo de 2022, o qual já ocorre de maneira totalmente digital.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas que é inegável todo o trabalho construído nesses quase três anos de gestão. “Hoje, estamos realizando a 1ª entrega de equipamentos para a área administrativa das nossas escolas estaduais. Até o dia 30 de março de 2022, todas as 927 unidades da Seduc vão estar com as suas secretarias informatizadas, porque isso é conectar com a educação à nova realidade presente entre nós. O nosso processo de pré-matrícula é 100% digital, portanto, é preciso ter esse suporte para que possamos ter um período letivo mais tranquilo e possibilitar um melhor atendimento à comunidade escolar”, frisou.

Neste primeiro momento, os computadores foram destinados para 336 escolas estaduais nos municípios da Região Metropolitana (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará). Desse total, 65 espaços de aprendizagem vão receber dois equipamentos, por terem mais de um mil alunos matriculados.

Segundo a gestora da 2ª Unidade Seduc nas Escolas (USE), Leila Braga, "este é mais um momento de gratidão ao nosso governador Helder Barbalho, que desde 2019, tem olhado com muito carinho para a educação pública e investindo para avançar nos índices educacionais deste estado. Portanto, estamos muito felizes por nossas escolas estarem sendo contempladas com esses equipamentos, os quais vão melhorar o atendimento e demais serviços à sociedade”, ressaltou.

“A entrega desses computadores vai garantir que nossa escola esteja cada vez mais inserida neste contexto digital, o que é de extrema importância. Esses equipamentos chegaram em boa hora, visto que iniciamos a pré-matrícula escolar e, brevemente, será iniciado o período de confirmação das vagas. Dessa forma, vamos atender a comunidade escolar que chega à rede pública estadual de maneira mais ágil e eficiente”, ressalta o diretor da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, Jorge Théo Queiroz.

Conforme a Seduc, atuam como parceiros o Banco Central do Brasil; Receita Federal; Tribunal Regional Eleitoral (TRE); Tribunal de Contas do Estado (TCE); Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa); Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.