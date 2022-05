Estado discute expansão do agronegócio com Ministério da Agricultura

A abertura de novos mercados para o setor agropecuário paraense e a realização de ações integradas do governo federal e do governo do Pará para o segmento, foram abordadas em reunião técnica, nesta quarta-feira (4), em Brasília (DF), entre o governador Helder Barbalho e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes. Com informações da Agência Pará.

Também estiveram presentes no encontro, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier; e o produtor rural, Giovanni Queiroz. Na pauta, o potencial do segmento no Pará para a pecuária brasileira.

O ministro Marcos Montes falou sobre a importância de fortalecer a cadeia produtiva no mercado internacional e de mostrar a realidade brasileira no que diz respeito à consciência ambiental.

“Nós estivemos com o ministro Marcos Montes, junto com a Federação da Agricultura, UNIEC e SINDICARNE no sentido de fortalecer para que o Pará amplie sua oferta de operações frigoríficas para o mercado internacional. Com isso, é a oportunidade de elevar a rentabilidade da pecuária e fortalecer com que este mercado internacional possa valorizar a atividade da pecuária no nosso Estado”, destacou o governador Helder Barbalho.

O chefe do executivo também ressaltou que o Pará tem, atualmente, 25 milhões de cabeças de gado. É o 3ª maior rebanho do Brasil, sendo que os paraenses só consomem 25% desta oferta, e o restante é para exportação, no próprio País ou para o comércio exterior.

O governador falou sobre o "Pecuariando", evento realizado, em Marabá, no sudeste paraense, na semana passada, sob organização do setor produtivo rural, e já considerado um momento histórico para a pecuária, entre outros motivos, pelas estratégias de benefícios fiscais do governo do Estado revertidas em investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Helder Barbalho mencionou que o Estado tem compromisso com a questão ambiental, e, portanto, quer avançar sem precisar desmatar as áreas de produção. O titular da Faepa, Carlos Xavier, destacou que os produtores rurais não apoiam o desmatamento ilegal e enfatizou os avanços na pecuária paraense, que detém o terceiro maior rebanho do Brasil.