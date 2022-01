Estado beneficia 55 mil paraenses com o 'Caixa D'Água Para Todos'

O Governo do Pará investiu R$ 26 milhões, para assegurar água para famílias de 25 bairros e distritos de Belém e Região Metropolitana, por meio do programa "Água Para Todos", da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Ao todo, 55 mil paraenses foram beneficiados.

O programa beneficia clientes da Cosanpa que têm até quatro pontos de água em casa, e que estejam em dia com as contas ou tenham interesse em negociar débitos. As pessoas também precisam morar nos bairros selecionados e suas casas terem condições de receber a estrutura da caixa d´água, que tem capacidade de atender uma residência de até cinco pessoas por 24h.

O presidente da Cosanpa, José De Angelis, afirma que a meta do programa é distribuir e instalar 11.060 caixas d'água nas casas de pessoas de baixa renda. “Trabalhamos para melhorar o abastecimento de água para pessoas sem condições de arcar com os custos da compra e instalação do reservatório residencial”, afirma. A Companhia estuda a ampliação do benefício para contemplar ainda mais paraenses em outras regiões do estado.

Morador da Pedreira, o fotógrafo Bruno Moura há mais de 4 meses teve a caixa d’água instalada. “O principal benefício após a instalação é que mesmo quando há manutenção da Cosanpa, que necessite interromper o abastecimento para realizar o serviço, temos o apoio da caixa e não ficamos mais sem água. Essa iniciativa traz qualidade de vida pra nós”, destaca.

Não é necessário fazer inscrição no programa, segundo o presidente da Companhia, porque o próprio cadastro da Cosanpa foi utilizado para identificar consumidores que se encaixavam no perfil de beneficiários. “Os técnicos sociais foram até as casas desses moradores para verificar se o seu imóvel tinha condições estruturais de receber a instalação”, explica.

Moradores dos bairros da Pedreira, Curió-Utinga, Marco, Guamá, Jurunas, Sacramenta, Barreiro, Telégrafo, Condor, Cremação, Terra-Firme, Benguí, Mangueirão, Tapanã, Pratinha, Parque Verde e dos distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro foram contemplados.