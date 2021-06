Estado assina hoje autorização para a construção do primeiro Hospital Público da Mulher, em Belém

Será assinada nesta segunda-feira (7), pelo governador Helder Barbalho, a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção do primeiro hospital público especialmente voltado às mulheres do Pará. O Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré será uma unidade hospitalar de atenção à saúde exclusivamente para a população feminina paraense.

O hospital foi projetado para ser referência nas linhas de cuidados especializados em ginecologia (geral, climatério, infanto-puberal e colposcopia), mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia, dermatologia, abrangendo urgência / emergência e assistência para o atendimento de vítimas de violências sexual e doméstica.

A edificação teve seu conceito pensado para atendimento com serviços ambulatoriais especializados, unidades de internação com 120 leitos, sendo 100 leitos de internação e 20 de UTI, distribuídos entre as sub-especialidades da ginecologia e mastologia; centro de apoio ao diagnóstico por imagem e métodos gráficos, análises clínicas, unidades de terapia intensiva, entre outros serviços. A prestação de serviços será exclusivamente ofertado pelo Sistema Único de Saúde (Sus). O hospital contará com doze pavimentos, sendo um subsolo, distribuídos num total de 17.648,81 m².