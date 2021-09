Estado apresenta mudanças nas estratégias de combate à Covid-19, nesta quarta-feira (15)

O governo do Estado apresentará mudanças nas estratégias de enfrentamento a pandemia da Covid-19, nesta quarta-feira (15). A informação foi divulgada, nesta noite de terça-feira (14), na Agência Pará, e informa que o anúncio será transmitido ao vivo, às 10h, pela Agência Pará, redes sociais do governo do Estado e ainda pela TV Cultura (Canal 2).

O último anúncio sobre o cenário da pandemia no Pará, foi feito pelo governo do Estado no dia 27 de agosto, data em que se flexibilizou diversas medidas do Decreto Estadual 800/2020, que instituiu o sistema de bandeiramento no território paraense.

Entre as medidas flexibilizadas, ficou autorizada a presença de público em eventos esportivos, inicialmente com a lotação máxima de 30% da capacidade dos ambientes, e ainda o funcionamento de boates, casas noturnas e casas de show, com a lotação máxima de 50% da capacidade desses locais.

Desde o dia 6 de agosto passado, o Pará já segue em bandeiramento verde, considerado de risco baixo, e que autoriza a liberação de atividades econômicas e sociais em caráter menos restritivo. As decisões no avanço da flexibilização são tomadas, segundo o Executivo estadual, com base nos dados do Comitê Técnico e Científico liderado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).