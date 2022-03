Estado anuncia creches para quase 30 mil famílias

Uma boa notícia para as mulheres será consolidada nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, com a assinatura, pelo governador Helder Barbalho, da ordem de serviço para o início da construção das unidades do Programa "Creches por todo o Pará". A iniciativa de R$ 400 milhões em investimentos na educação infantil do Pará beneficiará quase 30 mil famílias por ano.

O programa de valorização da primeira infância vai garantir vagas para crianças de 0 a 5 anos, o que possibilitará às mães a oportunidade de voltar a trabalhar ou buscar uma oportunidade no mercado. "Com as creches as mães poderão trabalhar sossegadas sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados", destaca a diarista Sarah Santos, que cria sozinha os filhos Miguel e Lucas, de 2 anos.

Acolhimento e aprendizagem

A secretária de Educação do Pará (Seduc), Elieth de Fátima Braga, destaca que o “Creches por todo o Pará" quer assegurar às mães o cuidado com os filhos e correção do fluxo escolar, garantindo que as crianças ingressem na escola na idade certa, a partir de um processo de acolhimento e aprendizagem na primeira infância.

"O programa demonstra de forma inequívoca, que este é um governo que cuida das pessoas, que acredita no poder transformador da educação”, afirma a secretária, Elieth Braga. Ela observa ainda que as ações de proteção da infância são fortalecidas através do trabalho interssetorial das diversas secretarias estaduais com projetos de inclusão, como o TerPaz.

"Serão implantadas 149 unidades distribuídas pelos 144 municípios do Estado. A cada ano, quase 30 mil famílias serão beneficiadas com um espaço adequado para uma educação de qualidade e com o apoio de uma equipe pedagógica”, afirmou a secretária de Educação

Serão construídas 149 unidades

As obras já iniciaram em Acará, Ananindeua, Aveiro, Bannach, Belém, Benevides, Belterra, Breu Branco, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cumaru do Norte, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Faro, Goianésia do Pará, Itaituba, Jacareacanga, Juruti e Marabá.

Da lista dos municípios que também serão atendidos com o programa constam, ainda, Mojuí dos Campos, Novo Repartimento, Paragominas, Redenção, Rondon do Pará, Salvaterra, Santarém, Soure, Terra Santa, Tomé-açu, Tucuruí e Ulianópolis. O objetivo é que todos os 144 municípios paraenses sejam contemplados com as creches até o fim do mês de março.

Segundo o governo estadual, o programa funcionará em regime de colaboração com os municípios. Cada unidade escolar terá a capacidade para atender 200 crianças de 0 a 5 anos e será dotada com 10 salas de aulas, berçário, lactário, área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.

"Os municípios entram com o terreno, o Governo do Estado constrói e entrega a creche mobiliada para que possa ser habilitada junto ao sistema de educação que vai viabilizar o custeio destes alunos. Este programa é fundamental para que possamos preparar a chegada dos nossos alunos ao ensino fundamental", ressaltou Helder Barbalho.

Serviço:

As assinaturas das ordens de serviço serão nesta terça-feira (8), no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. Participarão o governador Helder Barbalho, a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, prefeitos dos municípios beneficiados, autoridades públicas e da comunidade escolar.