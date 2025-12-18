Estacionamento irregular atrás do Bosque Rodrigues Alves preocupa moradores em Belém

Apesar de ser proibido, já se tornou recorrente o estacionamento irregular de veículos atrás do Bosque Rodrigues Alves, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Na manhã desta quarta-feira (17/12), diversos carros foram flagrados ocupando a faixa da via, situação que, segundo frequentadores da área, já virou rotina. Pessoas que frequentam a área relatam que a prática prejudica o fluxo do trânsito, já que os condutores acabam utilizando apenas uma faixa da via, além de aumentar o risco de acidentes.

Moradores, vendedores, pessoas que utilizam o bosque para atividades físicas e clientes dos quiosques que funcionam no local afirmam que é comum encontrar veículos estacionados de forma irregular ao longo da avenida.

O vendedor Arielton Furtado de Oliveira destacou que a falta de organização afeta diretamente quem trabalha no entorno. “Fica difícil pra gente, porque os carros param bem na frente do nosso trabalho. Não tem estacionamento, fica um jogado em cima do outro, em cima da calçada”, relatou. Questionado sobre a presença de fiscalização, Arielton foi direto. “Nunca vi ninguém passando para fiscalizar, nunca vi”, disse.

Estacionamento irregular atrás do Bosque Rodrigues Alves Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Segundo o vendedor, para evitar os transtornos, seria melhor que houvesse uma regularização e criação de uma área para o estacionamento dos carros no local.

“Precisa regularizar, até mesmo pela questão das pessoas que trabalham aqui, que dependem desse público que vem pra cá. Precisa, porque realmente o estacionamento do outro lado, que fica na pista, não tem. Fica lotado onde tem área para estacionar e pra cá eles ficam na pista, já que não tem lugar também”, afirmou.

Para o vendedor, a criação de regras claras poderia melhorar tanto o trânsito quanto o acesso ao local. “Com certeza tinha que ter uma regra de estacionamento. Do jeito que tá, complica o trânsito. Fica muito carro fora do padrão, num lugar que não é estacionamento. Se regularizasse, ficaria mais fácil até pra quem vem visitar”, completou.

Quem também reforçou a crítica foi Rodrigo Gláucio Marques Silva, que trabalha há pouco mais de um ano na área. Ele ressaltou que o local sequer deveria ser usado para esse fim. “Na verdade nem é estacionamento, nem deveria ser. Estão parando em cima da faixa, na pista. Não é favorável”, afirmou.

Rodrigo destacou ainda os riscos para ciclistas e pedestres. “Fica muito carro na beirada, tem veículo que para do outro lado da pista, aí quem vem atrás tem que desviar e acaba passando pela faixa do ciclista. É perigoso”, alertou.

Ele defende uma fiscalização mais constante e lembra que, no passado, a situação era diferente. “Esse ano, vou ser sincero, chegou a passar fiscalização. Mas foi mais no começo de 2025. Depois disso, não vi mais. Antes, eu lembro que rebocavam muitos carros que ficavam parados nessa faixa, mas depois parou”, relatou.

O que diz a Segbel

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que “a fiscalização de estacionamento irregular na avenida Romulo Maiorana, nas imediações do Bosque Rodrigues Alves, é realizada de forma rotineira por agentes de trânsito, por meio de rondas ostensivas e ações direcionadas, conforme o planejamento operacional da mobilidade urbana”. Disse ainda que , as equipes atuam tanto de forma preventiva, com orientação aos condutores, quanto de forma repressiva, quando constatadas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Secretaria reitera ainda, que de acordo com a legislação vigente, estacionar em local proibido ou de forma a comprometer a fluidez do tráfego configura infração de trânsito, sujeita às penalidades previstas no CTB, que podem incluir multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, em situações específicas, a remoção do veículo.

A orientação oficial é que os condutores respeitem a sinalização vertical e horizontal existente no trecho, mantendo as faixas de rolamento sempre livres para a circulação dos veículos. É proibido estacionar em locais onde a parada cause retenção de fluxo, redução de capacidade viária ou risco à segurança de motoristas e pedestres. A Segbel reforça que o uso correto das vias é fundamental para garantir a segurança viária e a mobilidade urbana na região.