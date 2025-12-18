Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estacionamento irregular atrás do Bosque Rodrigues Alves preocupa moradores em Belém

A prática estaria prejudicando o fluxo do trânsito, além de aumentar o risco de acidentes

O Liberal
fonte

Estacionamento irregular atrás do Bosque Rodrigues Alves (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Apesar de ser proibido, já se tornou recorrente o estacionamento irregular de veículos atrás do Bosque Rodrigues Alves, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Na manhã desta quarta-feira (17/12), diversos carros foram flagrados ocupando a faixa da via, situação que, segundo frequentadores da área, já virou rotina. Pessoas que frequentam a área relatam que a prática prejudica o fluxo do trânsito, já que os condutores acabam utilizando apenas uma faixa da via, além de aumentar o risco de acidentes.

Moradores, vendedores, pessoas que utilizam o bosque para atividades físicas e clientes dos quiosques que funcionam no local afirmam que é comum encontrar veículos estacionados de forma irregular ao longo da avenida.

O vendedor Arielton Furtado de Oliveira destacou que a falta de organização afeta diretamente quem trabalha no entorno. “Fica difícil pra gente, porque os carros param bem na frente do nosso trabalho. Não tem estacionamento, fica um jogado em cima do outro, em cima da calçada”, relatou. Questionado sobre a presença de fiscalização, Arielton foi direto. “Nunca vi ninguém passando para fiscalizar, nunca vi”, disse.

Estacionamento irregular atrás do Bosque Rodrigues Alves

Segundo o vendedor, para evitar os transtornos, seria melhor que houvesse uma regularização e criação de uma área para o estacionamento dos carros no local.

“Precisa regularizar, até mesmo pela questão das pessoas que trabalham aqui, que dependem desse público que vem pra cá. Precisa, porque realmente o estacionamento do outro lado, que fica na pista, não tem. Fica lotado onde tem área para estacionar e pra cá eles ficam na pista, já que não tem lugar também”, afirmou.

Para o vendedor, a criação de regras claras poderia melhorar tanto o trânsito quanto o acesso ao local. “Com certeza tinha que ter uma regra de estacionamento. Do jeito que tá, complica o trânsito. Fica muito carro fora do padrão, num lugar que não é estacionamento. Se regularizasse, ficaria mais fácil até pra quem vem visitar”, completou.

Quem também reforçou a crítica foi Rodrigo Gláucio Marques Silva, que trabalha há pouco mais de um ano na área. Ele ressaltou que o local sequer deveria ser usado para esse fim. “Na verdade nem é estacionamento, nem deveria ser. Estão parando em cima da faixa, na pista. Não é favorável”, afirmou.

Rodrigo destacou ainda os riscos para ciclistas e pedestres. “Fica muito carro na beirada, tem veículo que para do outro lado da pista, aí quem vem atrás tem que desviar e acaba passando pela faixa do ciclista. É perigoso”, alertou.

Ele defende uma fiscalização mais constante e lembra que, no passado, a situação era diferente. “Esse ano, vou ser sincero, chegou a passar fiscalização. Mas foi mais no começo de 2025. Depois disso, não vi mais. Antes, eu lembro que rebocavam muitos carros que ficavam parados nessa faixa, mas depois parou”, relatou.

O que diz a Segbel

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que “a fiscalização de estacionamento irregular na avenida Romulo Maiorana, nas imediações do Bosque Rodrigues Alves, é realizada de forma rotineira por agentes de trânsito, por meio de rondas ostensivas e ações direcionadas, conforme o planejamento operacional da mobilidade urbana”. Disse ainda que , as equipes atuam tanto de forma preventiva, com orientação aos condutores, quanto de forma repressiva, quando constatadas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Secretaria reitera ainda, que de acordo com a legislação vigente, estacionar em local proibido ou de forma a comprometer a fluidez do tráfego configura infração de trânsito, sujeita às penalidades previstas no CTB, que podem incluir multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, em situações específicas, a remoção do veículo.

A orientação oficial é que os condutores respeitem a sinalização vertical e horizontal existente no trecho, mantendo as faixas de rolamento sempre livres para a circulação dos veículos. É proibido estacionar em locais onde a parada cause retenção de fluxo, redução de capacidade viária ou risco à segurança de motoristas e pedestres. A Segbel reforça que o uso correto das vias é fundamental para garantir a segurança viária e a mobilidade urbana na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estacionamento irregular
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

VEM BUSÃO

Prefeitura lança aplicativo para acompanhar ônibus em tempo real em Belém

Vem Busão permite consultar localização dos ônibus, itinerários e tempo de chegada aos pontos em Belém

16.12.25 20h26

Belém

Protesto, confusão, spray de pimenta e mais; saiba o que aconteceu na Câmara Municipal de Belém

Nesta quarta-feira (17/12), manifestantes estiveram no local para protestar contra reajuste de IPTU e outras mudanças

17.12.25 15h05

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda