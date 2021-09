Obras da Estação de Tratamento de Esgoto Una já alcançam 70% do cronograma

As obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, em Belém, já atingem 70% do cronograma previsto. O projeto tem investimento de mais de R$ 84 milhões, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2022. Uma vez concluídos os trabalhos, a estação passará a atender quase 90 mil habitantes e terá capacidade para tratar 475 litros de esgoto por segundo.

Com a ampliação, serão implantadas unidades de tratamento preliminar com gradeamento, peneira e caixa de areia; reator anaeróbio UASB (da sigla em inglês Ufplow Anaerobic Sludge Blanket), tecnologia utilizada para tratamento biológico de esgoto para decomposição anaeróbica da matéria orgânica; e câmaras para tratamento físico-químico e desinfecção do efluente. Também está prevista a implantação de outro reator, na segunda etapa do projeto, para atender à vazão final da unidade.

“Estamos trabalhando na área do tratamento biológico com a implantação do reator UASB, com execução de 98% da estrutura de concreto e 90% da montagem dos equipamentos hidromecânicos. Na área do tratamento fisicoquímico, cerca de 90% da estrutura de concreto já está pronta e foram concluídos os dois tanques de cloreto férrico, sistema de flotação e raspagem de lodo, sistema de inertização de lodo, peneira rotativa e sistema de queima de biogás, o que corresponde a 80% do total previsto para esta área”, explicou o engenheiro Armando Machado, responsável pela obra.