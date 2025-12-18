Capa Jornal Amazônia
Estação das Docas terá programação natalina gratuita com cortejos, bandinha e visitas do Papai Noel

A programação inicia neste sábado (20) e segue até o dia 25

O Liberal
fonte

Papai Noel na Estação das Docas, em Belém. (Foto: Beatriz Santos | OS Pará 2000)

De 20 a 25 de dezembro, a Estação das Docas, em Belém, será cenário de uma programação natalina mágica, com cortejos temáticos, apresentações musicais e a aguardada presença do Papai Noel. Com decoração inspiradora, a Estação se transforma em um dos cenários mais encantadores da cidade durante o mês de dezembro. Toda a programação é gratuita.

Neste sábado (20), personagens natalinos animam o público com cortejos pela orla e pelos armazéns da Estação, a partir das 17h. A ação é realizada em parceria com O Boticário, que também preparou um espaço instagramável na orla, com experiências sensoriais gratuitas para quem deseja registrar momentos especiais.

O clima festivo continua no domingo (21), data que marca de forma especial a campanha Natal Solidário Liga do Bem, uma das maiores mobilizações voluntárias da Região Metropolitana, que arrecada brinquedos novos e cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A partir das 17h, a bandinha de Natal percorre toda a Estação convidando as crianças para um encontro especial no Armazém 1, onde está instalada a árvore de Natal. No local, o público aguarda a chegada do Papai Noel.

O dia também contará com a apresentação do Coral Vozes da Santa Casa, que promete deixar o ambiente ainda mais especial ao som de belas canções natalinas.

Nos dias 22 e 23 de dezembro, o Papai Noel retorna à Estação das Docas acompanhado de personagens natalinos, das 17h30h às 19h30, reforçando o clima de celebração às vésperas do Natal.

No dia 25 de dezembro (quarta-feira), das 17h30 às 19h30, o complexo recebe um Espetáculo de Natal com Papai Noel, encerrando a programação com emoção e beleza.

Ação Solidária – Pontos de doação na Estação, Mangal e Parque do Utinga

A OS Pará 2000 é parceira da campanha Natal Solidário Liga do Bem há seis anos. Em sua 13ª edição, a campanha recebe doações até o dia 23 de dezembro. Além da Estação das Docas, o Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga também são pontos oficiais de arrecadação.

Na Estação das Docas, as doações podem ser entregues no Memorial do Porto, diariamente, das 10h à 0h.

Locais de doação nos demais espaços

Mangal das Garças: Museu Amazônico de Navegação — terça a domingo, das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga: Espaço de Acolhimento — quarta a segunda, das 6h às 17h

O coordenador da Liga do Bem, Marcelo Casanova, reforça que “um Natal cheio de amor e esperança, por meio da solidariedade, transforma vidas. Doações, empatia e união têm o poder de levar alegria a quem mais precisa. Esse é o verdadeiro espírito natalino”.

Funcionamento no Natal

No dia 24 de dezembro, a Estação das Docas terá funcionamento excepcional, das 10h às 15h, em razão do Natal. A partir do dia 25, o complexo retoma suas atividades em horário normal.

Serviço

Natal na Estação 2025

20/12 (sábado): Cortejo com personagens — 17h

21/12 (domingo): Cortejo da bandinha de Natal + Visita do Papai Noel + Fotos impressas + Coral Vozes da Santa Casa — 17h às 19h

22 e 23/12 (segunda e terça): Visita do Papai Noel — 17h30 às 19h30

24/12: Funcionamento excepcional — 10h às 15h

25/12 (quarta-feira): Espetáculo de Natal com Papai Noel — 17h30 às 19h30

Campanha Natal Solidário Liga do Bem

Doações: brinquedos novos e cestas básicas

Contato: (91) 98205-4642 | @ligadobem.pa

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

