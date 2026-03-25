Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estação das Docas recebe feira gratuita de moda, gastronomia e artesanato neste domingo (29)

Programação ainda dispõe de palestras, atrações musicais e iniciativas de inclusão social

Ayla Ferreira
fonte

36ª edição da Feira Art&Chic Belém será na Estação das Docas. (Foto: Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000)

Neste domingo (29), a população da Grande Belém poderá participar de uma programação gratuita que reúne moda, gastronomia, artesanato e produtos autorais. trata-se da 36ª edição da Feira Art&Chic Belém, que será realizada no Armazém 3 da Estação das Docas, com uma programação que traz também palestras, atrações musicais e iniciativas de inclusão social.

A Feira busca se consolidar como um encontro de histórias, afetos e transformação social, para se tornar mais que um espaço de compras. Durante a programação, serão destacadas iniciativas que unem sustentabilidade, identidade amazônica e narrativas pessoais. O evento também conta com um espaço inclusivo, que abre oportunidades para mães de crianças atípicas empreenderem, promovendo não apenas geração de renda, mas também visibilidade e acolhimento.

VEJA MAIS

image Defensoria Pública da União oferece atendimento presencial em Paragominas 
Serviço gratuito será realizado na Secretaria de Assistência Social e inclui orientações sobre benefícios do INSS, saúde e programas federais

image 'Limpa Nome': Pará tem descontos de 57% em dívidas; veja como negociar
Mutirão oferece atendimento gratuito por telefone 0800 até o dia 1º de abril

Como parte dessa proposta, a Feira promove o Momento Inclusivo, com o bate-papo “O papel do cuidador para o adolescente atípico”, reunindo profissionais para discutir acolhimento, desafios e apoio às famílias. Além das experiências de compra, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com palestras, atrações musicais ao longo do dia e uma área gastronômica já consolidada como um dos pontos altos do evento. 

Um dos grandes destaques é a marca Giana Rocha Bolsas Artesanais, que nasceu de uma memória afetiva. A criadora relembra a infância como ponto de partida para o negócio. “A Giana Rocha Bolsas surgiu de uma memória de infância, em que minha avó guardava folhas dentro da bíblia. Isso me deu um insight em um momento de pressão para criar algo inovador”, lembra.

As peças de Giana são artesanais e utilizam elementos naturais como folhas, raízes, cascas, sementes e pigmentos orgânicos. O processo respeita o tempo da natureza: a esqueletização das folhas, por exemplo, pode levar dias ou até mais de um ano.

“Eu não utilizo produtos químicos para acelerar o processo, porque são nocivos ao meio ambiente. Cada folha tem seu tempo.” Ela explica que, mais do que técnica, suas criações também traduzem as vivências regionais que observa. “Minhas bolsas são inspiradas na nossa culinária, no pôr-do-sol, no trapiche, na vida do ribeirinho. São interpretações do que vivemos no nosso dia a dia”, conta.

Outra história presente na feira é a da Mia Criações, que surgiu há mais de uma década a partir do amor de Marjorie Freitas pelo fazer manual. O que começou com o crochê evoluiu para o universo da costura e do reaproveitamento de materiais. Ela encontrou no patchwork uma forma de transformar sobras de tecido em peças únicas, aliando técnica, criatividade e sustentabilidade.

“Sempre sobravam tecidos, e eu os guardava pensando em como poderia reaproveitá-los. Foi quando conheci o patchwork e me apaixonei”, relembra a artesã. Com formação em Design Gráfico, Marjorie traz um olhar apurado para composição e identidade visual, inspirado na cultura paraense. “Busco inspiração na nossa fauna, flora e cultura, sempre trazendo esses elementos para as peças”, comenta.

Para a coordenadora da feira, Chrys Nery, o evento vai muito além da comercialização. “A Art&Chic chega à sua 36ª edição com o compromisso de dar visibilidade a histórias reais. Cada expositor carrega um propósito, e nosso objetivo é criar um espaço onde essas trajetórias sejam reconhecidas, valorizadas e conectadas ao público. A Estação das Docas, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, amplia esse alcance e fortalece a visibilidade dos empreendedores locais”, afirma.

Chrys também destaca o papel social do evento: “Mais do que fomentar o empreendedorismo, a feira promove inclusão, fortalece a economia criativa local e cria oportunidades para pessoas que encontram aqui uma vitrine para transformar suas vidas.”

Serviço

36ª edição da Feira Art&Chic Belém

Data: domingo, 29 de março de 2026
Local: Estação das Docas – Armazém 3
Horário: 12h às 22h
Entrada: gratuita

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Estação das Docas

36ª edição da Feira Art&Chic Belém

evento cultural gratuito em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

Mentoria

Empreendedor destaca crescimento do mercado de maquiagem na Amazônia e dá dicas para lojistas

Especialista aponta desafios e oportunidades para quem deseja empreender no setor de maquiagem

20.03.26 9h00

HOMILIA

Jesus prioriza a pessoa humana em homilia sobre o 4º Domingo da Quaresma

Padre Claudio Pighin reflete sobre como a fé permite enxergar além do mundo material e revela a misericórdia divina diante das limitações humanas

14.03.26 12h19

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

INTERRUPÇÃO DE ÁGUA

Mais de 40 bairros ficam sem água em Belém e Ananindeua nesta quarta (25); veja quais

A interrupção no abastecimento ocorre após o rompimento de uma adutora

25.03.26 10h58

TRISTE!

Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Mosqueiro, distrito de Belém

O animal foi retirado da água na manhã desta terça-feira (24)

24.03.26 12h55

IRREGULARIDADES

TCM determina suspensão de pagamento de uniformes pela SEMEC por fortes indícios de irregularidades

O contrato foi firmado entre a Semec e a empresa Rickmann Confecções Ltda., localizada na cidade de Gaspar (SC)

23.03.26 19h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda