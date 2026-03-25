Estação das Docas recebe feira gratuita de moda, gastronomia e artesanato neste domingo (29)

Neste domingo (29), a população da Grande Belém poderá participar de uma programação gratuita que reúne moda, gastronomia, artesanato e produtos autorais. trata-se da 36ª edição da Feira Art&Chic Belém, que será realizada no Armazém 3 da Estação das Docas, com uma programação que traz também palestras, atrações musicais e iniciativas de inclusão social.

A Feira busca se consolidar como um encontro de histórias, afetos e transformação social, para se tornar mais que um espaço de compras. Durante a programação, serão destacadas iniciativas que unem sustentabilidade, identidade amazônica e narrativas pessoais. O evento também conta com um espaço inclusivo, que abre oportunidades para mães de crianças atípicas empreenderem, promovendo não apenas geração de renda, mas também visibilidade e acolhimento.

VEJA MAIS

Como parte dessa proposta, a Feira promove o Momento Inclusivo, com o bate-papo “O papel do cuidador para o adolescente atípico”, reunindo profissionais para discutir acolhimento, desafios e apoio às famílias. Além das experiências de compra, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com palestras, atrações musicais ao longo do dia e uma área gastronômica já consolidada como um dos pontos altos do evento.

Um dos grandes destaques é a marca Giana Rocha Bolsas Artesanais, que nasceu de uma memória afetiva. A criadora relembra a infância como ponto de partida para o negócio. “A Giana Rocha Bolsas surgiu de uma memória de infância, em que minha avó guardava folhas dentro da bíblia. Isso me deu um insight em um momento de pressão para criar algo inovador”, lembra.

As peças de Giana são artesanais e utilizam elementos naturais como folhas, raízes, cascas, sementes e pigmentos orgânicos. O processo respeita o tempo da natureza: a esqueletização das folhas, por exemplo, pode levar dias ou até mais de um ano.

“Eu não utilizo produtos químicos para acelerar o processo, porque são nocivos ao meio ambiente. Cada folha tem seu tempo.” Ela explica que, mais do que técnica, suas criações também traduzem as vivências regionais que observa. “Minhas bolsas são inspiradas na nossa culinária, no pôr-do-sol, no trapiche, na vida do ribeirinho. São interpretações do que vivemos no nosso dia a dia”, conta.

Outra história presente na feira é a da Mia Criações, que surgiu há mais de uma década a partir do amor de Marjorie Freitas pelo fazer manual. O que começou com o crochê evoluiu para o universo da costura e do reaproveitamento de materiais. Ela encontrou no patchwork uma forma de transformar sobras de tecido em peças únicas, aliando técnica, criatividade e sustentabilidade.

“Sempre sobravam tecidos, e eu os guardava pensando em como poderia reaproveitá-los. Foi quando conheci o patchwork e me apaixonei”, relembra a artesã. Com formação em Design Gráfico, Marjorie traz um olhar apurado para composição e identidade visual, inspirado na cultura paraense. “Busco inspiração na nossa fauna, flora e cultura, sempre trazendo esses elementos para as peças”, comenta.

Para a coordenadora da feira, Chrys Nery, o evento vai muito além da comercialização. “A Art&Chic chega à sua 36ª edição com o compromisso de dar visibilidade a histórias reais. Cada expositor carrega um propósito, e nosso objetivo é criar um espaço onde essas trajetórias sejam reconhecidas, valorizadas e conectadas ao público. A Estação das Docas, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, amplia esse alcance e fortalece a visibilidade dos empreendedores locais”, afirma.

Chrys também destaca o papel social do evento: “Mais do que fomentar o empreendedorismo, a feira promove inclusão, fortalece a economia criativa local e cria oportunidades para pessoas que encontram aqui uma vitrine para transformar suas vidas.”

Serviço

36ª edição da Feira Art&Chic Belém

Data: domingo, 29 de março de 2026

Local: Estação das Docas – Armazém 3

Horário: 12h às 22h

Entrada: gratuita

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem