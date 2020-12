Estação das Docas fecha no réveillon; mas programação natalina segue em parques de Belém

A Estação das Docas vai fechar as portas no dia da chegada do ano novo. A decisão do Governo do Pará foi tomada no intuito de evitar aglomerações, considerando o cenário da pandemia do coronavírus. Com a mudança no funcionamento, o local fecha às 18h do dia 31 de dezembro de 2020, e volta a funcionar no dia 2 de janeiro de 2021, às 10h.

O tradicional Réveillon nas Docas reúne, em média, 60 mil pessoas. Este foi um dos motivos que levou a decisão de não só cancelar a festa, mas também fechar os portões do complexo, devido ao hábito de quase 20 anos que os paraenses têm de confraternizar por toda a extensão da orla nesta data especial.

Programação de natal segue na Estação e outros locais públicos

Mesmo com a festa de réveillon cancelada, o público ainda vai poder viver a magia das festas de final de ano na Estação das Docas ao longo do mês de dezembro, dentro da programação do “Natal das Luzes”.

Neste sábado (12), tem apresentação do Grupo Vocal Incantus. No terminal fluvial da Estação das Docas, eles irão entoar diversos clássicos natalinos, a partir das 18h30. A experiência natalina se completa com um cortejo da Mamãe e Papai Noel por todos os armazéns no local, ao mesmo tempo em que o grupo musical se apresenta.

No domingo (13), o Papai Noel vai percorrer os 500 metros da orla da Estação, além de visitar todos os galpões levando a energia do natal. Ao mesmo tempo em que o bom velhinho leva as boas novas aos visitantes, o Coral da Guarda de Nazaré se apresenta na Orla do Armazém 3, a partir das 18h30.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, também administrados pela Organização Social Pará 2000, receberão programações natalinas ao longo de dezembro, dentro do “Natal das Luzes”.

No Mangal das Garças, a festa natalina é matutina. Neste domingo (13), o Coral Combel se apresenta no complexo, no entorno da Reserva José Márcio Ayres (borboletário), às 10h. O grupo atua há 13 anos e já se apresentou em cerca de 35 cidades.

Adilson Lima, agente do Coral COMBEL, comenta um pouco sobre o repertório musical do grupo. “Nós temos um CD gravado da cantata natalina. São essas canções que iremos apresentar, pela primeira vez, no Mangal das Garças. É um dos corais mais requisitados nesta época do ano”, comenta.

No próximo domingo (20), o Mangal recebe a visita do bom velhinho, mesmo dia em que o Grupo Vocal Celebração dá o tom das canções natalinas, tudo a partir das 10h.

No próximo sábado (19), é a vez do Parque Estadual do Utinga acordar com uma apresentação do Coral Combel, assim como a visita do Papai Noel, às 8h.

Natal solidário

Durante a programação do Projeto “Natal das Luzes - Pará 2000”, haverá três pontos de arrecadação de brinquedos: um na orla do armazém 3, na Estação das Docas; o segundo no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga; e o terceiro no Memorial Amazônico da Navegação, no Parque Mangal das Garças.

A ação é uma parceria com o projeto Liga do Bem, que todos os anos presenteia crianças nas manhãs de Natal. A entrega dos brinquedos será feita na manhã do dia 25 de dezembro, às margens da BR-316 até a entrada de Mosqueiro.

Para entrada e permanência nos complexos turísticos com as programações do “Natal das Luzes”, é obrigatório o uso de máscara e obediência aos protocolos de segurança contra a disseminação da covid-19.