Espaço em Belém realiza acolhimento a mulheres vítimas de violência

A luta contra a violência à mulher está atrelada a diversas discussões sobre como auxiliar as vítimas. Um dos debates e ações mais importantes é o acolhimento, o suporte encontrado em espaços que buscam apoiar e oferecer ajuda para que as mulheres possam enfrentar da melhor maneira os momentos de vulnerabilidade.

Com o intuito de garantir um acolhimento psicológico, jurídico e social às mulheres vítimas de violência em Belém surgiu a “Ocupação de Mulheres Rayana Alves”. O espaço, que luta em defesa dos direitos das mulheres, desenvolve diversas atividades como: curso de fotografia, cursos de comunicação popular, cursos de redação pré Enem, oficina de bioconstrução, aula de capoeira, aulas de defesa pessoal, puxirum agroecológico, atividades culturais, entre outros.

Segundo Ana Carolina Martins, uma das coordenadoras do local, o espaço fica de ‘porta aberta’ para todas as mulheres que precisam ser acolhidas. Geralmente, os acolhimentos relacionados aos serviços prestados pelas voluntárias que atuam na Ocupação ocorre por agendamento, para melhor organização de dia e horários para ambas as partes.

“A Ocupação Rayana Alves já possui um ano e três meses de existência e já acolheu até aqui cerca de 70 mulheres. Nenhum outro espaço em Belém recebe mulheres de maneira espontânea. Abrigamos também mais de 15 pessoas, sendo 12 mulheres e três crianças que estavam com as mães. Atualmente cinco delas estão abrigadas. Todas as semanas temos acolhimento com psicóloga, assistente social e atendimento jurídico. Como as voluntárias não recebem nada para estar lá, buscamos deixar tudo organizado para a disponibilidade delas. Os dias que mais temos atendimentos são nos fins de semana”, explica.

Ana Carolina Martins, coordenadora da Ocupação Rayana Alves (Imagen: Marx Vasconcelos)

Conforme Ana Carolina Martins, a agenda da Ocupação Rayana Alves segue uma programação relacionada aos períodos do ano. A maioria das atividades envolvem ações para capacitar as mulheres acolhidas.

“Tentamos construir parcerias. Então temos parceria com professoras, que todos os meses desenvolvem atividades lúdicas na ocupação, tanto com as mulheres como com as crianças. A gente também atende mulheres que vêm de outros movimentos em outros bairros. A ocupação possui uma agenda semanal que programa atividades fixas, como exercícios físicos coletivos, leitura coletiva e formativa, cuidados com a horta. Também temos campanhas que funcionam nos meses, como em fevereiro que é a campanha da creche; em março é o mês do combate à violência à mulher; agosto é o aniversário da ocupação e falamos sobre a importância dos espaços de acolhimento para a mulher; em novembro, é o mês contra o assédio”, pontua.

Natal sem Fome

Neste período de final de ano, o espaço realiza a campanha “Natal sem Fome”, em parceria com o Movimento de Lutas nos Bairros (MLB), para a arrecadação de alimentos que serão distribuídos às mulheres na Ocupação. A ação iniciou em novembro e vai até o dia 24 de dezembro, recebendo alimentos e outros itens de 8h até as 22h. Para este ano, o espaço busca conseguir montar cerca de 50 cestas para ajudar as vítimas que estão no espaço.

“Em todos os espaços que a gente vai, fazemos uma subestação para a doação de alimentos. Também recebemos na ocupação a doação feita por pessoas que gostam de ajudar. Então fazemos a arrecadação, a montagem das cestas e distribuímos para as mulheres que ficam abrigadas e para as que fazem parte do acolhimento, principalmente as mães solo. Tem pessoas que doam frutas, para o consumo imediato, outras doam materiais de limpeza e higiene. Geralmente esse material é direcionado para a higiene íntima das mulheres e também crianças, que é o mais necessário”, conta.

Além disso, durante as atividades, os membros da Ocupação Rayana Alves também realizam palestras e rodas de conversas. “Nesses espaços que vamos juntamente com o pessoal do MLD, falamos sobre a campanha, dentro do tema que é solicitado, e deixamos uma sacola ou uma caixa para que as pessoas que puderem possam deixar os alimentos. Depois retornamos para buscar e montamos as cestas”, finaliza Ana Carolina Martins.

Serviço - A Ocupação Rayana Alves fica localizado na rua Presidente Pernambuco, nº 280, no bairro Batista Campos, em Belém.