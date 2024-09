Escritora e imortal da APL Betânia Fidalgo Arroyo lança livro sobre papel de mulheres na gestão

A escritora Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo, também imortal da Academia Paraense de Letras (APL), lançará o livro "Maria, Maria(s): Autoetnografia de uma mulher na gestão e na mudança da cultura organizacional”, no próximo dia 18 de setembro, no Foyer do auditório David Mufarrej da Universidade da Amazônia (Unama) campus Alcindo Cacela, em Belém. A obra é resultado da pesquisa de doutorado em Administração desenvolvida pela autora e aborda a posição da mulher na gestão educacional, explorando a cultura organizacional e o papel feminino na liderança de instituições de ensino superior.

O livro utiliza a própria trajetória acadêmica e profissional de Betânia Fidalgo, que também é reitora da Unama, como ponto de partida para uma reflexão sobre conquistas e desafios enfrentados por mulheres em um ambiente predominantemente masculino. Com uma linguagem acessível, a autora busca não apenas o público acadêmico, mas também leitores interessados em temas como representatividade, igualdade de gênero e gestão.

"Maria, Maria(s)" destaca como mulheres podem superar as barreiras impostas pelas estruturas patriarcais para alcançar posições de liderança, onde competência, criatividade e inovação são essenciais. "Espero que minha história inspire outras mulheres a persistirem em suas jornadas, enfrentando os desafios com determinação e acreditando no seu potencial para transformar a sociedade através da educação e de diferentes estratégias de gestão," declara Betânia Fidalgo, que também é pedagoga e docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da Unama.

Obra busca dar destaque no debate sobre representatividade feminina

Betânia Fidalgo. que tem uma carreira com posições de liderança em instituições voltadas à educação, espera contribuir significativamente para o debate sobre a representatividade feminina em posições de liderança. O livro ressalta a importância de uma visão humanística e sensível na gestão - que a autora identifica como diferenciais. A renda obtida com a venda dos livros, informa a autora, será doada a associações de comunidades ribeirinhas de Belém.

A obra é um lançamento da Editora UNAMA e conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), na pessoa do presidente Alex Carvalho, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), representado por Carlos Auad, e da Academia Paraense de Letras (APL).

Serviço

Lançamento do livro "Maria, Maria(s): Autoetnografia de uma mulher na gestão e na mudança da cultura organizacional”

Data: 18 de setembro (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Foyer do auditório David Mufarrej, UNAMA Alcindo Cacela, em Belém