Sindicato das Escolas Particulares pede volta das aulas presenciais

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de ensino do Estado do Pará divulgou uma nota na tarde desta querta-feira (4) informando que enviou um ofício ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, pedindo que "seja reconsiderada a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino privado, conforme Decreto Municipal nº 97.653/2020, ou que seja autorizada a manutenção das atividades de forma proporcional." Na terça-feira (3), uma manifestação organizada pela União das Escolas do Pará também questionou a paralisação das atividades.

Segundo o Sinepe, as instituições "têm cumprido, rigorosamente,todos os protocolos sanitários exigidos pela autoridades sanitárias e que foram feitos grandes investimentos em aquisição de Equipamentos Individuais de Proteção (EPI), equipamentos de proteção coletiva e capacitação dos colaboradores para identificar casos suspeitos de Covid 19, dentro do ambiente escolar."

No documento o Sindicato questiona o que chamou de "falta de equidade e razoabilidade da decisão de suspender as aulas presenciais quando há permissão para que outros setores se mantenham em funcionamento sem os mesmo cuidados praticados pelas escolas, expondo o aluno que não vai às aulas à lugares onde é maior a possibilidade de contaminação".