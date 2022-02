Escolas munipais retornam às aulas presenciais em Belém

A segunda-feira (7) foi bem diferente para estudantes da rede municipal pública de ensino, isso porque a Secretaria Municipal de Educação (Semec) deu início às aulas presenciais nas escolas, seguindo as medidas de biossegurança contra a covid-19 estabelecidas pelos órgãos de saúde. O atrativo maior para os alunos ficou por conta do reencontro com a escola e os colegas de sala.

Foi assim no primeiro dia de aula de Ana Vitória Franco, 11 anos, estudante do 6º ano, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maroja Neto, em Mosqueiro. Ela chegou à unidade escola cheia de expectativa. “Estudar em casa foi diferente e é muito melhor estar na escola. Senti falta da aula de Educação Física, da biblioteca, da sala de informática, e dos meus colegas também”, contou a menina. Ana Vitória ama estudar e sonha em ser médica veterinária.

A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, acompanhou o retorno presencial na Escola Municipal Maroja Neto, em Mosqueiro. Ela destacou a importância da retomada do ensino presencial, inclusive, para que avance a vacinação das crianças contra a covid-19. “Voltar para a escola é necessário. Ano passado conseguimos retornar em escala até atingir 100% dos estudantes. Este ano, em que os adolescentes e as crianças estão se vacinando, pode ser muito melhor", afirmou a secretária.

Incentivo

Márcia Bittencourt explica que as escolas da rede municipal estão exigindo a Carteira de Vacinação de crianças e professores e que a medida é um ato educativo, de incentivo às pessoas a se vacinarem, contribuindo para voltar à normalidade no ensino presencial.

O professor do projeto de leitura, Odivanil Pinho, afirma que o ensino presencial é fundamental. “Hoje passei uma atividade de produção de texto para avaliar o que estudamos a distância e ainda percebi alguns erros que não poderiam mais ocorrer numa turma do 6º ano”, conta Odivanil. O docente já pensa em estratégicas para nivelar o conhecimento dos alunos.

Nas escolas

Todas as escolas da rede municipal de ensino de Belém estão equipadas com pias na entrada, álcool em gel, tapete sanitizante, termômetros para aferição de temperatura e medidas de demarcação de distanciamento físico.

As unidades escolares também contam com apoio do projeto Guardiões da Saúde na Educação, que com o auxílio de um aplicativo monitora e notifica os casos suspeitos de covid-19 e síndromes gripais, acionando a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para o atendimento de estudantes e servidores.

Gradual

O retorno presencial ocorre de forma gradual e escalonada em quatro etapas. Nesta primeira fase, retornaram 50% dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), da 3ª e da 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) e do Ensino Médio.

No dia 14 de fevereiro, será a vez dos outros 50% dos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), da 3ª e da 4ª totalidade da Ejai e do Ensino Médio; e de 50% dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai.

Em 21 de fevereiro, retornam os outros 50% dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai; e 50% dos estudantes da Educação Infantil. E por fim, no dia 3 de março voltam os outros 50% dos estudantes da Educação Infantil.

Após dois rodízios de cada etapa, dependendo do cenário da pandemia da covid-19 no município, a Semec retornará com 100% dos estudantes de acordo com a realidade de cada região do município.

Vagas

A secretária Márcia Bittencourt ressaltou que há ainda mais de 12 mil vagas para estudantes na rede de ensino. “Como este ano iniciamos com novos estudantes, cada educador deve ser responsável por essa pedagogia do cuidado”, enfatizou.