Escolas municipais de Belém recebem vacinação anticovid até terça-feira (30)

Belém começou uma nova etapa na vacinação contra o coronavírus em 50 Unidades de Saúde Básicas (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (ESF). Além dos Shoppings Boulevard e Grão Pará, faculdade FIBRA, Universidade Unama e no Hospital Naval de Belém. Além dos novos pontos fixos, a Prefeitura de Belém disponibilizou 12 escolas do município para pontos de imunização, nesta segunda (29) e terça-feira (30). Estudantes, comunidade escolar como um todo e os moradores dos bairros próximos têm a possibilidade de tomar a 1ª, 2ª ou 3ª dose de reforço dos vários tipos de imunizantes.

A Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental (EMEIF) Alzira Pernambuco, localizada na travessa Perebebuí, no bairro do Marco, é uma das sete escolas. Até aproximadamente às 11 horas, 22 pessoas já haviam se vacinado no local. Roseane Siqueira, diretora da EMEIF Alzira Pernambuco celebra a escolha da escola como ponto de vacinação e diz que é um benefício para a comunidade escolar e do bairro. Agrega às medidas sanitárias de controle a Covid-19 que os professores já tomam diariamente.

"A Sesma se preocupou em agregar as escolas da rede. Eu me sinto lisonjeada, porque não é só o público daqui, mas da comunidade do entorno. Se a ação tá na escola, parto do princípio que vai atingir mais pessoas. É um crime de saúde pública não se vacinar. Então, a comunidade como um todo fica sensibilizada... A gente se preocupa com os protocolos. Álcool em gel, máscara, distanciamento, temos o termômetro. Se a criança tá gripada ela volta para casa. A gente sempre sensibiliza os alunos para o uso de máscara... Essa ação já vem para somar com todas as ações que já realizamos na escola. Mas vai ecoar na escola e no entorno. Se eu me vacino, estou preservando a integridade das crianças e da comunidade externa e escolar", disse a diretora.

Todos se beneficiam

Sônia Freire, professora há 3 anos na escola, tomou a 3ª dose. Além de cuidar da saúde, ela acredita que incentiva outras pessoas, pais, alunos, a tomarem, vendo o exemplo dentro da sala de aula. "Eu acho que a ação foi uma boa atitude. A nossa escola foi privilegiada. No centro da cidade. Acho que beneficia. Aqui é perto de casa é onde eu trabalho. Atinge toda a comunidade. Eu espero que todos venham tomar a vacina porque é a oportunidade de dias melhores", ponderou a professora.

"Tomando essa terceira dose eu me sinto mais imunizada, preparada para enfrentar o trabalho. Eu tenho medo, confesso. Chegam as crianças gripadas e a gente tem medo de se aproximar. Então, eu me sinto mais preparada, mais feliz. O SUS é saúde. O SUS é vida e a gente tem que valorizar", completou.

Pedro Henrique e João Bacelar, ambos de 12 anos, são primos e tomaram a segunda dose. João disse estar feliz em conhecer a escola que seu primo estuda e se vacinar com ele. Além de se sentir seguro para estudar e fazer outras atividades em grupo. "É muito bom me sentir imunizado contra a Covid. Me senti tranquilo. Que eu não vou pegar e sofrer com ela de novo, já que eu já tive covid. E é bem legal tomar a vacina na escola. Tem muito verde na escola dele, é bom para o meio ambiente. A minha escola não tem essas árvores", finalizou.

Os documentos necessários para a vacinação são: RG, CPF, comprovante de residência e termo de assentimento do estudante, cujo responsável não esteja presente no dia da vacinação. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado o cartão de vacinação de Belém.

Veja em quais escolas está sendo feita a vacinação:

EMEF Francisco da Silva Nunes, Tv. Castelo Branco, 1824, Guamá;

EMEF Honorato Filgueiras, Tv. de Breves, 715 entre Cesário Alvim e Osvaldo de Caldas Brito,

Jurunas;

EMEF Solerno Moreira, Av. Perimetral, Passagem Universal, 127, Terra Firme;

EMEIF Alzira Pernambuco, Tv. Perebebuí, 1995, Marco;

EMEIF Professor Miguel Pernambuco Filho, Av. Roberto Camelier, 825, Jurunas.

Confira os locais desta terça (30)

EMEF Comandante Klautau, Passagem São Benedito, 610, Barreiro;

EMEF Paulo Freire, Rua Alacid Nunes, Conjunto Bela Manuela, Travessa Cinco, S/N. Tenoné;

EMEF Terezinha Souza, Rua José Hassegawa, 28, Castanheira;

EMEIF Almerindo Trindade, Rua do Acampamento, 276, Pedreira;

EMEIF Edson Luis, Rua Barão de Igarape Miri, 1415, Guamá;

EMEIF José Alves Cunha, Rua Santos dos Santos S/N, Tapanã;

EMEIF Palmira Gabriel, Tv. Timbó, 681, esquina com a Av. Antônio Everdosa.