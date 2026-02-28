Capa Jornal Amazônia
Escolas de samba abrem desfiles na Aldeia Cabana e marcam ‘virada de chave’ no Carnaval de Belém

As agremiações levaram à avenida enredos que exaltaram bairros, tradições, personalidades e a força da cultura popular paraense

Ana Laura Carvalho
fonte

Escolas de samba abrem desfiles na Aldeia Cabana e marcam ‘virada de chave’ no Carnaval de Belém. (Wagner Santana | O Liberal)

Quatro escolas de samba do Grupo Especial abriram, na noite desta sexta-feira (27), os desfiles oficiais do Carnaval de Belém 2026, na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. Associação Carnavalesca Xodó da Nega, Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense, Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira e Associação Carnavalesca Bole-Bole levaram à avenida enredos que exaltaram bairros, tradições, personalidades e a força da cultura popular paraense.

O público começou a ocupar as arquibancadas ainda nas primeiras horas da noite, garantindo lugar para acompanhar cada detalhe das apresentações. Entre os foliões estava Cristiane Saldanha, de 44 anos, que montou um “camarote particular” com a família. “Todo ano aqui é o nosso camarote particular”, brincou. Ela estava acompanhada do esposo, irmãs, amigas e do filho. Apesar de prestigiar a primeira noite, revelou que a torcida é para a escola Império do Samba Quem São Eles, que desfila neste sábado (28). Moradora das proximidades da Aldeia Cabana, afirmou que pretende acompanhar as duas noites de desfile. “E ainda venho semana que vem quando sair o resultado”, completou.

Desfile das Escolas de Samba na Aldeia Cabana

Homenagens e resistência cultural na avenida

A primeira escola a desfilar foi a Associação Carnavalesca Xodó da Nega, com o enredo “Vou me banhar de manjericão nas terras da Cremação”, uma homenagem ao bairro da Cremação, destacando símbolos, tradições e referências culturais da comunidade. A agremiação é presidida por Alberto de Jesus Cantanhede, conhecido como Careca. O carnaval foi desenvolvido por Jean Negrão, com Luizinho Moura como intérprete. A bateria foi comandada por Dackson Júnior, tendo Isabella Kimberly como rainha. O pavilhão foi conduzido pelo casal Fábio Cássio e Elen Silva.

Na sequência, a Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense levou para a avenida o enredo “Xapuri, Pará, Paris, ulalá mon chéri – A Embaixada canta Nazaré Pereira”, celebrando a vida e a obra da artista que representa a cultura amazônica. “É segurando a barra da saia que a embaixada vem embalada pela história dessa diva da floresta que conquistou o mundo”, destacou a escola em seu desfile.

O Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira apresentou um enredo sobre a permanência do samba como manifestação cultural, tratando da resistência e da continuidade das tradições carnavalescas. A escola tem como presidente César Velasco, com desfile criado pela carnavalesca Claudia Palheta. Fábio Moreno foi o intérprete e a bateria esteve sob o comando do Mestre Kaká. O casal responsável por conduzir o pavilhão foi Markus Winicius, conhecido como Príncipe do Samba, e Cecília Petit.

Encerrando a noite, a Associação Carnavalesca Bole-Bole apresentou o enredo “Mãe Josina do Guamá: o solo sagrado da cultura popular”, homenageando Mãe Josina, referência religiosa no bairro do Guamá. O enredo evidenciou a influência da religiosidade afro-paraense na formação cultural da cidade. A agremiação é presidida por Paulo Alcântara. Bruno Costa foi o intérprete, e a bateria teve o comando de Mini, André, Ciro e Marcão. Breno Rodrigues e Jéssica Sorriso atuaram como mestre-sala e porta-bandeira.

“O nosso tempo é agora”

A edição deste ano é tratada como um marco pelos organizadores. Segundo Fernando Guga, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), 2026 representa uma “virada de chave” para o Carnaval da capital paraense. “O ano de 2026 já está consolidado como uma verdadeira virada de chave. Todo mundo fala, os mais antigos falam, que o Carnaval da década de 80 é que era bom. Não. O nosso tempo é hoje, o nosso tempo é agora. O Carnaval de Belém é este momento espetacular que a gente está vivendo”, afirmou.

Ele destacou a presença de nomes de peso do samba nacional, como o carnavalesco e comentarista Milton Cunha e o Mestre Ciça, além do esforço coletivo para fortalecer a festa. “É uma ação coletiva. Prefeitura, ESA, Governo do Estado. O resultado é esse. O Milton falou da vontade de fazer Belém um dos cinco maiores carnavais do Brasil. As escolas de Belém são quase centenárias. É muita ancestralidade nessas escolas. Então, é tempo de resgatar e a gente resgata isso com o povo. E o povo está aqui”, declarou.

Presente pela primeira vez no Carnaval de Belém, Mestre Ciça ressaltou o potencial da cidade. “Eu ouvi o prefeito falar ali que vai voltar o grande Carnaval em Belém. Eu espero que ele faça o segundo maior Carnaval do Brasil, porque Belém é muito forte culturalmente e tem muito sambista aqui. E as pessoas gostam do Carnaval. Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez”, afirmou.

Investimento, organização e impacto econômico

O prefeito Igor Normando também destacou o planejamento da festa. “Não começa no dia. Tem todo um planejamento, organizado, para garantir a segurança dos foliões e das escolas de samba”, disse.

Ele ressaltou a importância econômica do evento. “Não só pela alegria, pela festa, mas pela primeira vez, nós disponibilizamos três mil ingressos para que a população possa assistir de forma gratuita. Nós estamos fazendo também com que as escolas de samba possam ter mais condições de desfilar e isso é geração de emprego. A cada R$ 2 que a gente investe em cultura, a gente recolhe R$ 15 mil reais de volta para a cidade, através de impostos e de investimentos também”, comentou.

“Temos tudo para voltar às cinco melhores posições. Belém vai voltar a ser o melhor Carnaval entre as capitais do norte do Brasil. 2027 promete. Nós vamos ser a melhor cidade de Carnaval”, completou o prefeito.

Camarote Miltons reúne convidados e exalta a festa

No Camarote Miltons, diversas presenças ilustres acompanharam os desfiles, entre elas as princesas do Rainhas das Rainhas 2026. “As minhas expectativas são as maiores para hoje. Estou muito feliz. É a primeira vez aqui, a convite do Milton Cunha, para assistir a lindeza desse Carnaval”, celebrou Ronara Furtado, do Pará Clube, ao lado de Carlen Baia, do Clube de Engenharia, e Tharsila Barros, do COCB.

Milton Cunha exaltou a organização e a repercussão nacional do evento. “Nós estamos tentando conseguir notícias pelo Brasil sobre a alegria do povo que está desfilando. Tomara que cada artista, cada influencer diga que é o máximo. O camarote está lindo, super organizado, está todo mundo aqui. O Mestre Ciça aplaudindo as baterias e sendo aplaudido. É lindo! Eu digo: ‘Ah, Belém do Pará, tu és babadeira’”, declarou.

O ator Samuel de Assis também elogiou a estrutura da festa. “Nunca tinha vindo no Carnaval de Belém. Estou achando incrível. Vai se tornar um dos maiores carnavais do Brasil, sim. Já é um grande Carnaval. Quando eu falo que ele vai se tornar, não é que ele seja inexistente. É incrível. Olha essa estrutura”, afirmou.

Caribeña marca presença e reforça apoio à cultura no Carnaval de Belém

A Cerveja Caribeña marcou presença na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2026, na Aldeia Cabana. No Camarote Miltons, a marca destacou o apoio ao cenário do samba local e celebrou a força da festa que movimenta milhares de foliões na capital.

“A Caribeña está presente aqui no Camarote Miltons. Mais uma vez, reafirmando seu compromisso com a cultura paraense. Mais uma vez a Caribeña apoiando o Carnaval de Belém. A gente mostrando que o cenário do samba paraense é muito importante. E a gente está prestigiando aqui esse camarote com muitos artistas. A Caribeña é isso, é cultura popular, é cerveja paraense”, afirmou Thales Cardoso, coordenador de marketing da cerveja.

Serviço:

Confira os desfiles deste sábado (28) pela ordem de apresentação:

22h - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

