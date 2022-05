Escolas da rede municipal terão programações alusivas ao 18 de maio

Nesta quarta-feira, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Belém promove, junto aos alunos da rede pública municipal, ações educativas do projeto “Ser Criança e Adolescente na Belém da Nossa Gente”, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), consiste em rodas de conversa, exposição de trabalhos infantis e caminhadas no entorno das escolas. Este ano, o projeto tem como tema “Minha Casa- Lugar de esperança e proteção dos direitos das crianças”.

A escola é considerada a porta de entrada da rede proteção em situações de violência contra crianças e adolescentes. Os educadores têm condições de identificar mudanças de comportamento indicativas de que algo não está bem ou que houve a prática de violência, pois o ambiente escolar é considerado um ambiente em que são estabelecidas relações de confiança e afeto com os educadores.

No bairro das Águas Lindas, a programação inicia com uma manifestação cultural na Praça do Conjunto Verdejantes com a participação dos alunos da educação infantil da escola Jardim Nova Vida e das unidades do Aurá, Verdejantes e Bolonha, e a presença da secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, a partir das 7h30 da manhã.

Atividades voltadas à data acontecerão nas 143 escolas da educação infantil da rede municipal. Em Mosqueiro, haverá manifestação cultural na praça do Carananduba, com a participação de todas as escolas do distrito e dos órgãos de proteção, incluindo o conselho tutelar.

Já na sexta-feira, 20, o projeto se junta à programação do ‘Maio Laranja’, do TJPA, com a presença dos alunos, docentes e assistentes escolares do Distrito do Guamá, no Fórum Criminal, no bairro da Cidade Velha.

Já no próximo dia 27, a Semec lançará um documentário sobre os 15 anos do “Ser Criança e Adolescente na Belém da Nossa Gente” na rede municipal e apresentará o desenho infantil vencedor do concurso, que será usado como símbolo das ações do projeto em 2023.