Escola pública do Pará comemora título inédito em competição literária nacional; vídeo

Educadores, alunos e responsáveis estiveram presentes, na tarde desta sexta-feira (16), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom Pedro II, do bairro do Marco, em Belém, para o lançamento dos livros (em formato físico) selecionados pelo Prêmio Educador Mágico. As obras, escritas por alunos da professora Cristiane Caetano, 47 anos, docente da instituição, rendeu à educadora duas premiações no concurso nacional de incentivo à escrita e à leitura.

Durante o evento, chamado “estrelas literárias”, foi realizada uma tarde de autógrafos com a participação dos 33 alunos que produziram os livros. “Esse projeto mexeu com a autoestima e a confiança deles, se tornaram alunos mais capazes e confiantes com planos para o futuro”, disse a mineira Cristiane Caetano, professora de língua portuguesa e inglesa, especialista em estudos aplicados à pessoa com surdez e intérpretes e tradutores de Libras,, que atua na profissão desde 1999, e está há mais de 20 anos residindo no Pará.

Professora Cristiane Caetano junto dos seus alunos durante o evento estrelas literárias (Sidney Oliveira/O Liberal)

Até então, os alunos e seus responsáveis só tinham acesso aos livros apenas no formato digital, que é totalmente gratuito, e pode ser acessado por qualquer leitor via site da Estante Mágica. Ao longo do evento estrelas literárias, os pais e mães dos estudantes puderam ter em mãos as obras em formato físico.

João Guilherme, 15 anos, aluno do 1º ano do ensino médio, contou que não imaginava fazer parte do projeto e ficou bastante surpreso com o reconhecimento do trabalho. “No livro, abordei a criação do universo através de Deus e como ele se sentiu sozinho antes da criação de tudo”, comentou o estudante. Ele diz que o tema abordado por ele o faz “pensar se realmente isso tudo que é discutido hoje em dia nas redes sociais é algo importante”.

O estudante João Guilherme, 15 anos, do 1º ano do ensino médio, disse que não imaginava fazer parte do projeto e ficou bastante surpreso com o reconhecimento do trabalho (Sidney Oliveira/O Liberal)

O concurso foi promovido pela Estante Mágica, prestigiada instituição de incentivo à escrita e leitura da América Latina. Participaram do projeto 20 alunos do 6º ano do ensino fundamental, sendo três deles pessoas com deficiência (PCDs), e 13 estudantes do ensino médio. A professora Cristiane Caetano conquistou o segundo lugar nacional na categoria “livros encantadores”, com os estudantes do ensino médio, e o terceiro lugar na categoria "família orgulhosa" por ter incentivado e conseguido que um aluno autista, de 12 anos, escrevesse um livro.