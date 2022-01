Escola Estadual Visconde de Souza Franco, em Belém, será entregue nesta quinta

Após passar por processo de reestruturação e reconstrução, a Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Souza Franco será entregue nesta quinta-feira (13), às 10h. A escola, localizada na avenida Almirante Barroso, há 12 anos não passava por reforma. As obras - que totalizam o valor de R$ 2,4 milhões provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Tesouro Estadual - foram executadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Com o recurso, foram melhorados e implantados seis salas de aulas, laboratórios de informática, linguagem, física, multidisciplinar e ciências humanas, sala de vídeo, dança, arte, jogos e educação física, estação de rádio, ateliê, direção, secretaria, sala dos professores, coordenação pedagógica, arquivo, auditório, camarim, copa, recreio coberto, banheiros masculino e feminino, além de equipamentos que propiciam a acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Além da escola, o prédio irá abrigar a sede da 8ª Unidade Seduc na Escola (USE), a Coordenação de Educação Especial (Coees) e o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

A 8ª USE irá dispor de salas para a gestora, equipe técnica, equipe administrativa e equipe multiprofissionais. A Coees terá espaços para o Programa de Formação e Assessoramento (PROFASS), Núcleo de Programas, Projetos, Planejamento e Convênios (NUPPLAC), Núcleo de Avaliação Educacional Especializada (NAEE), coordenação, sala de reunião, almoxarifado, cozinha e banheiros. Já o CAEE ocupará mais de 40 ambientes, com intuito de garantir a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.

O local está preparado para atender os alunos já matriculados e poderá dobrar a oferta de vagas para o Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série) Integral e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)