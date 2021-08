Escola Estadual Cordeiro de Farias é reconstruída e entregue pelo Governo do Pará

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de Farias, localizada no bairro do Souza, em Belém, foi devolvida à comunidade na tarde desta terça-feira (10). Esta é a 70ª unidade de ensino reconstruída e entregue pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A escola foi totalmente climatizada e reformada com laboratórios de informática e multidisciplinar, espaço multimídia, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE), espaços de convivência e quadra poliesportiva coberta, entre outros espaços essenciais ao processo de ensino e aprendizagem.

A escola foi reconstruída com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras também incluíram sala de leitura, sala de educação física, sala de linguagem, banheiros e vestiários, e instalação de equipamentos que garantem acessibilidade a Pessoas com Deficiência (PcD). Atualmente, a unidade escolar atende 736 alunos nas modalidades Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Ensino Médio Regular (1ª a 3ª séries); Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE). Também atende 196 imigrantes venezuelanos da etnia Warao, assistidos em Belém pelo Projeto “Saberes da EJA-Warao”. A unidade é referência no Pará no atendimento a imigrantes e indígenas.

O governador Helder Barbalho, presente à solenidade, destacou: “Nós temos buscado, cada vez mais, investir em educação, garantindo a recuperação das estruturas das unidades de ensino, como a Escola Cordeiro de Farias. A escola histórica do nosso Estado, que tem certamente muitos alunos ávidos pela oportunidade do ensino, mas que ao longo do tempo, fruto da sua desestruturação, eles acabaram se desmobilizando. Agora, com esta estrutura, devemos fazer um grande chamamento à comunidade escolar, para que possamos trazer os alunos para junto da escola e ter a boa prática do conhecimento, da construção da cidadania e do futuro do nosso Estado”.

“Nesta escola nós temos o acolhimento dos Warao – etnia indígena da Venezuela – e de alunos da educação especial, além de ser uma unidade de ensino que mais aprova no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Hoje, o Governo do Pará devolve essa escola para a comunidade totalmente reconstruída, com quadra coberta e todas as condições para assegurar uma educação de qualidade. As ações continuam, e o Pará segue no processo de reconstrução que iniciou desde o dia primeiro de janeiro de 2019”, ressaltou a titular da Seduc, Elieth de Fátima Braga.

Referência e novo padrão de qualidade

Todo o trabalho realizado na estrutura física teve o objetivo de garantir mais comodidade, conforto e qualidade de ensino aos estudantes, professores e equipe técnica. O estudante João Vitor Pinheiro, da 3ª série do ensino médio, contou como era a escola e ressaltou sua alegria de receber o espaço reformado. “A escola era um pouco complicada. Lembro que não tínhamos uma quadra decente para estudar, e a entrada da escola era só mato. Agora, o sentimento é de alegria, porque alguém lembrou da gente”, afirmou o estudante.

O professor Marcos Lima, da Coordenação de Educação Intercultural para Imigrantes, Indígenas e Refugiados, da Escola Cordeiro de Farias, ressaltou a importância de a unidade ser pioneira no processo de aprendizagem para este segmento. “Em Belém, a ‘Cordeiro de Farias’ é referência. Foi um processo difícil encontrar uma escola que tivesse uma estrutura adequada. Com a entrada desse governo, acabamos ganhando uma nova roupagem, um olhar diferenciado para essa comunidade. Esta é uma política diferenciada, nova, e hoje já há um consenso que é necessário ter na grade curricular a língua espanhola*, explicou o coordenador.

Etnia indígena originária do nordeste da Venezuela e norte das Guianas, na América do Sul, os Warao são originários de comunidades situadas no delta do Rio Orinoco, composto de ilhas e pântanos. A tradução de “Warao” significa "povo do barco".

113 professores do concurso C-173 nomeados

No ato de entrega da escola, o governador Helder Barbalho, ao lado da titular da Seduc, assinou o decreto de nomeação de 113 professores de Língua Portuguesa e Matemática, aprovados no concurso público da Seduc C-173.

O governador destacou que “hoje nós estamos assinando a nomeação de mais profissionais de Português e Matemática que passaram no concurso C-173. Com as nomeações de hoje, chegamos a 96% de todo os aprovados no concurso sendo chamados. Logo mais, chegaremos a 100% do quantitativo, para que possamos, cada vez mais, ter profissionais imbuídos e irmanados para bem prestar os serviços de educação para as nossas crianças e jovens. E isto é uma sinalização de que, no nosso governo, servidor concursado é prioridade, e deve ser valorizado”, garantiu o governador.