Escola dedicada a temas ambientais está com inscrições abertas

A 5º edição da Escola de Verão abriu as inscrições para 17 minicursos, que serão realizados no formato presencial depois de dois anos de edições on-line. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 25 de junho por meio da plataforma Doity, onde também está disponível a programação completa. A Escola de Verão é aberta a qualquer pessoa interessada por temas ambientais, independente da área de formação ou do local onde estuda ou trabalha. Além de realizar a 5ª edição da Escola de Verão, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), realiza no mesmo período, de 4 a 8 de julho, a I Semana de Meio Ambiente, Sociedade, Tecnologia e Inovação, que também está com inscrições abertas pelo mesmo sistema virtual.

O coordenador do PPGCA, professor Altem Pontes, ressaltou que para ambos os eventos “são bem-vindos pesquisadores, professores de educação superior ou de educação básica, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, estudantes de ensino médio ou fundamental e demais profissionais que atuam na área ambiental. Além disso, qualquer pessoa da comunidade que queira participar é também muito bem-vinda”.

Uma das oficinas ofertadas nessa I Semana aborda o uso de argila como material para práticas pedagógicas, que tem como objetivo propor o desenvolvimento de materiais com a matéria-prima facilmente encontrada em lojas ou no meio ambiente. “Isso permite trabalhar com um material diferente do que estamos acostumados, que no caso é a massa de modelar, proporcionando assim a valoração da territorialidade e identidade do estado”, afirmam as responsáveis, Maria de Nazaré Rosy e Thamara Souza.

A mestranda do PPGCA, Ana Manoela Pinheiro, que participou da Escola de Verão em julho de 2021, do X Simpósio, em dezembro, além da Escola de Inverno, que ocorreu em janeiro de 2022, todos na modalidade on-line, aguarda com ansiedade a retomada do projeto presencial “Em todas as ocasiões, tive a satisfação de fazer parte das comissões de organização e amadurecer academicamente. Com o retorno do formato presencial, com esse evento duplo certamente terá um quê mais proveitoso, primeiro em decorrência da diversidade na programação, o formato presencial possibilita que possamos ofertar oficinas, e não somente minicursos”, comentou.

5ª edição da Escola de Verão

I Semana de Meio Ambiente, Sociedade, Tecnologia e Inovação

Inscrições até o dia 25 de junho

www.doity.com.br/escoladeverao-semanademeioambiente-ppgca/