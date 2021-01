Escola de Governança Pública do Pará realizará aulão virtual para o Enem

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realizará, na próxima quarta-feira (13), a partir de 22 horas, um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A programação será aberta e transmitida por meio do canal do Youtube da EGPA. Em torno de 15 alunos das escolas E.E. José Valente Ribeiro e E.E. Camilo Salgado participarão do aulão presencialmente no auditório da EGPA, no bairro Nazaré.

A aula é parte do programa Formação de Professores do Ensino Médio (Forpem), que, na última edição, formou mais de 4.500 professores em todo Estado, com uma capacitação voltada para o Enem, pela plataforma EaD da Escola de Governança. As disciplinas que serão ministradas integram as áreas de conhecimento aplicadas no Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro.

Confira os horários da programação:

22 às 23h30 – Linguagens

23h30 à 01h – Ciências Humanas

01h às 02h30 – Redação

02h30 às 04h – Ciências da Natureza

04h às 05h30 – Matemática