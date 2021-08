Após morte de professora, Uepa cancela vacinação contra covid-19 nesta segunda-feira

A Prefeitura de Belém informou, neste domingo (15), que a Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa) não funcionará como ponto de vacinação nesta segunda-feira (16). O motivo é o falecimento de professora dessa instituição de ensino. No caso, a professora Ana Sheyla Modesto.

"É com pesar que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que, em virtude do falecimento da professora doutora em ciência da educação e docente da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Ana Sheyla Falcão Modesto, o ponto de vacinação que funciona na Escola de Enfermagem da Uepa não fará parte da campanha de vacinação contra a covid-19, nesta segunda-feira, 16, em Belém".