Escola de Comunicação Papa Francisco abre inscrições par curso técnico de comunicação 

A Escola de Comunicação Papa Francisco está com inscrições abertas para a turma de 2025 do "Curso técnico em Comunicação de Rádio e Televisão", que prepara jovens e adultos para o mercado de trabalho em setores operacionais do rádio e da televisão. Para Participar do Processo Seletivo 2025, basta ter concluído o ensino médio em escola pública ou particular, na condição de bolsista, pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 25, não estar matriculado em outro curso técnico ou superior e preencher presencialmente a ficha de inscrição na sede da escola.

Documentos necessários

Levar no ato da Inscrição as cópias do RG, CPF e Comprovante de Residência.

Apenas jovens e adultos que concluíram os estudos em escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas podem concorrer. O curso é gratuito e ministrado de segunda a sexta-feira no turno da tarde.

Como é feita a seleção

O processo seletivo é composto de duas fases. Na primeira, o candidato faz uma prova de redação que será aplicada no dia 18 de janeiro (sábado) na sede da escola e os aprovados serão convocados para a segunda fase, que é uma entrevista, onde serão selecionados os alunos que vão compor a turma de 2025.

Serviço

Inscrições presenciais: Até 15 de janeiro sempre das 15h às 18h, na sede da Escola de Comunicação Papa Francisco, que fica na Passagem São Francisco, 198, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas.